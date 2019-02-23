Вечером в субботу, 23 февраля, в Центральном районе Новосибирска по адресу Советская, 58 в пятиэтажном доме загорелась квартира. Пожарные эвакуируют жильцов из квартир.

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