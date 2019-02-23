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Вечером в субботу, 23 февраля, в Центральном районе Новосибирска по адресу Советская, 58 в пятиэтажном доме загорелась квартира. Пожарные эвакуируют жильцов из квартир.
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Также жители соседнего дома сообщают, что работало 6 пожарных расчётов. До сих пор на месте находятся 4 машины.
По словам очевидицы Ирины, одной из жительниц загоревшегося дома стало плохо:
— Она в розовой кофточке была. Получается, она спустилась с [пожарной лестницы], и упала. Пожарные подхватили её и унесли в машину скорой.
Больше информации в диспетчерской пожарной части обещали дать позже. Судя по наблюдениям очевидцев, люди не могут выйти в подъезд, стоят на балконах с детьми.
«Да, там пожар в квартире. Людей эвакуируют. Пока больше информации нет. Там ещё работают [пожарные]. Детей эвакуируют точно», — сообщили корреспонденту НГС в пожарной части №1.
Судя по видеозаписи, горит квартира на втором этаже. В подъезде сильное задымление. На месте работают несколько пожарных расчетов и бригада скорой помощи
Житель соседнего дома сообщил в редакцию о том, что пожарные эвакуируют людей через окна.
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Александра Трофименко
Фото и видео предоставлены очевидцами