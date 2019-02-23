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Военные устроили 20-минутный салют на пляже в честь Дня защитника Отечества

Салют начался в 21:00 и длился 20 минут

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Военные отправили в небо 30 залпов 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером 23 февраля в Новосибирске с пляжа «Наутилус» военные запустили праздничный салют.

От взрывов пляж «Наутилус» окутала дымка

Фото: Александр Ощепков / НГС

Фейерверк начался в 21:00, его можно было смотреть в течение 20 минут.

В прошлый вторник военные проводили генеральную репетицию салюта

Фото: Александр Ощепков / НГС

Как рассказывали в пресс-службе Центрального военного округа 19 февраля, военные планировали отправить в небо 30 залпов — более 800 фейерверочных изделий «Вега» и «Ассоль».

Салют могли увидеть жители разных районов города

Фото: Александр Ощепков / НГС

А 19 февраля военные проводили генеральную репетицию салюта — её из окон на левом берегу видели жители города.

Залпы длились 20 минут

Фото: Александр Ощепков / НГС

«В ней приняли участие более сорока военнослужащих, было задействовано шесть 122-миллиметровых гаубиц М-30 и четыре салютных установки 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ», — уточняли в пресс-службе Центрального военного округа.

Сами военные утверждают, что залпы салюта были видны практически на всей территории Новосибирска

Фото: Александр Ощепков / НГС

Следующее подобное представление новосибирцы смогут посмотреть 9 мая 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Редакция НГС вела онлайн-репортаж празднования 23 Февраля в Новосибирске: мы публиковали поздравления и информацию о всех праздничных мероприятиях в городе.

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Александр Сильченко
Фото и видео Александра Ощепкова

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