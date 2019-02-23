Военные устроили 20-минутный салют на пляже в честь Дня защитника Отечества

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Военные отправили в небо 30 залпов
Вечером 23 февраля в Новосибирске с пляжа «Наутилус» военные запустили праздничный салют.
Фейерверк начался в 21:00, его можно было смотреть в течение 20 минут.
Как рассказывали в пресс-службе Центрального военного округа 19 февраля, военные планировали отправить в небо 30 залпов — более 800 фейерверочных изделий «Вега» и «Ассоль».
А 19 февраля военные проводили генеральную репетицию салюта — её из окон на левом берегу видели жители города.
«В ней приняли участие более сорока военнослужащих, было задействовано шесть 122-миллиметровых гаубиц М-30 и четыре салютных установки 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ», — уточняли в пресс-службе Центрального военного округа.
Редакция НГС вела онлайн-репортаж празднования 23 Февраля в Новосибирске: мы публиковали поздравления и информацию о всех праздничных мероприятиях в городе.
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Александр Сильченко
Фото и видео Александра Ощепкова