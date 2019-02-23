Военные устроили 20-минутный салют на пляже в честь Дня защитника Отечества

«В ней приняли участие более сорока военнослужащих, было задействовано шесть 122-миллиметровых гаубиц М-30 и четыре салютных установки 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ», — уточняли в пресс-службе Центрального военного округа.

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Александр Сильченко

Фото и видео Александра Ощепкова

