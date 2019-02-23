Под Новосибирском провели фестиваль с катанием на собачьих упряжках

По словам организаторов, в мероприятии участвовало около 100 собак

В фестивале участвовали собаки, кролики, птицы и другие животные
В фестивале участвовали собаки, кролики, птицы и другие животные


В субботу, 23 февраля, под Новосибирском прошёл масштабный фестиваль северных ездовых собак и культуры народов Севера «Хаски-фест 2019».


На «Хаски-фест 2019» приехали несколько сотен новосибирцев
На «Хаски-фест 2019» приехали несколько сотен новосибирцев



Мероприятие проходило на территории посёлка Марусино в Новосибирском районе области.



«Фестиваль проходит уже четвёртый год. Мы подготовили активности, такие как катание на собачьей упряжке, катание на лошадях и снегоходах. Кроме того, мы устроили фотосессию с кроликами, птицами и другими животными. А ещё знакомили людей с собаками. Со всеми можно обниматься и фотографироваться», — рассказала корреспонденту НГС организатор фестиваля Ирина Логовская.



Ирина рассказала, что в мероприятии участвовали 60 человек, при которых было около 100 собак. Гости, по её словам, тоже приезжают с собаками.



Хаски — собаки с необычайно живой мимикой. Их морды способны выражать десятки эмоций в минуту, харизмы в одном таком хвостатом точно хватит на троих. Иногда хаски так похожи на людей, что смотришь на них и узнаёшь себя. Фотограф НГС.АФИШИ побывал на ежегодном «Рождественском заезде» и снял портреты самых обаятельных и артистичных псов — мы выбрали 18 забавнейших морд, которые так похожи на нас.

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