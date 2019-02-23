фоторепортаж

Полсотни реконструкторов устроили перестрелку в Заельцовском парке

Посмотреть на реконструкцию сражения Великой Отечественной войны пришло около 500 горожан

В батальной сцене приняли участие около 50 реконструкторов
В батальной сцене приняли участие около 50 реконструкторов


В субботу, 23 февраля, в ПКиО «Заельцовский» в Новосибирске провели военно-историческую реконструкцию посвященную финальному этапу полного освобождения Ленинграда.


Реконструкция проходила в Заельцовском парке
Реконструкция проходила в Заельцовском парке


По наблюдениям корреспондента НГС, посмотреть на реконструкцию собралось около 500 новосибирцев.


Посмотреть на бой пришло около 500 новосибирцев
Посмотреть на бой пришло около 500 новосибирцев


Самих реконструкторов было около 50 человек, а всё мероприятие длилось около 20 минут. 


Реконструкторы принесли с собой не только стрелковое оружие времён Великой Отечественной войны, но и пушку
Реконструкторы принесли с собой не только стрелковое оружие времён Великой Отечественной войны, но и пушку


В батальной сцене приняли участие солдаты СССР и Германии.


Реконструкторы воссоздали последний этап битвы за Ленинград
Реконструкторы воссоздали последний этап битвы за Ленинград


Для воссоздания батальной сцены реконструкторы привезли на площадку 45-миллиметровую пушку, которая оказалась на стороне немецких солдат.


45-миллиметровая пушка в реконструкции была на стороне солдат Германии
45-миллиметровая пушка в реконструкции была на стороне солдат Германии


В парке установили и полевую кухню
В парке установили и полевую кухню


Редакция НГС ведёт онлайн репортаж празднования 23 Февраля в Новосибирске. Присылайте фотографии подарков, интересные истории из армейской жизни и поздравления через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


Мероприятие проводилось в честь празднования 23 Февраля
Мероприятие проводилось в честь празднования 23 Февраля


После завершения реконструкции участники отправились пить чай и есть кашу из полевой кухни
После завершения реконструкции участники отправились пить чай и есть кашу из полевой кухни


Несколько часов назад к Монументу Славы в Ленинском районе города возложили цветы — пришедшие на мероприятие горожане почтили память погибших воинов во время Великой Отечественной войны. 

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