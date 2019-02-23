Полсотни реконструкторов устроили перестрелку в Заельцовском парке
Посмотреть на реконструкцию сражения Великой Отечественной войны пришло около 500 горожан
В субботу, 23 февраля, в ПКиО «Заельцовский» в Новосибирске провели военно-историческую реконструкцию посвященную финальному этапу полного освобождения Ленинграда.
По наблюдениям корреспондента НГС, посмотреть на реконструкцию собралось около 500 новосибирцев.
Самих реконструкторов было около 50 человек, а всё мероприятие длилось около 20 минут.
В батальной сцене приняли участие солдаты СССР и Германии.
Для воссоздания батальной сцены реконструкторы привезли на площадку 45-миллиметровую пушку, которая оказалась на стороне немецких солдат.
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Несколько часов назад к Монументу Славы в Ленинском районе города возложили цветы — пришедшие на мероприятие горожане почтили память погибших воинов во время Великой Отечественной войны.
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Александр Сильченко
Фото Александр Ощепкова