Полсотни реконструкторов устроили перестрелку в Заельцовском парке

Посмотреть на реконструкцию сражения Великой Отечественной войны пришло около 500 горожан

В батальной сцене приняли участие около 50 реконструкторов





В субботу, 23 февраля, в ПКиО «Заельцовский» в Новосибирске провели военно-историческую реконструкцию посвященную финальному этапу полного освобождения Ленинграда.





Реконструкция проходила в Заельцовском парке





По наблюдениям корреспондента НГС, посмотреть на реконструкцию собралось около 500 новосибирцев.





Посмотреть на бой пришло около 500 новосибирцев





Самих реконструкторов было около 50 человек, а всё мероприятие длилось около 20 минут.







Реконструкторы принесли с собой не только стрелковое оружие времён Великой Отечественной войны, но и пушку





В батальной сцене приняли участие солдаты СССР и Германии.





Реконструкторы воссоздали последний этап битвы за Ленинград





Для воссоздания батальной сцены реконструкторы привезли на площадку 45-миллиметровую пушку, которая оказалась на стороне немецких солдат.





45-миллиметровая пушка в реконструкции была на стороне солдат Германии





В парке установили и полевую кухню





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Мероприятие проводилось в честь празднования 23 Февраля





После завершения реконструкции участники отправились пить чай и есть кашу из полевой кухни





Несколько часов назад к Монументу Славы в Ленинском районе города возложили цветы — пришедшие на мероприятие горожане почтили память погибших воинов во время Великой Отечественной войны.