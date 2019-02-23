В Новосибирске в неожиданном месте появился дом с пятью кофейнями

«Кофейный дом» расположен на перекрестке Красного проспекта и Писарева

Заведения заняли помещения на первом этаже новой пристройки
Заведения заняли помещения на первом этаже новой пристройки


В жилом доме на углу Красного проспекта и улицы Писарева заработали две кофейни-кондитерские — «Форне» и «Пеку-Пеку». Теперь по этому адресу числятся уже пять заведений этого формата.


Оба заведения открылись в двухэтажной пристройке, которую соорудили здесь совсем недавно. Второй этаж занял новый магазин сети «Рыбный день».


«Форне» — это сеть кондитерских из Бийска. В основном здесь торгуют тортами и десертами на вынос. А «Пеку-пеку» — новая сеть кафе-пекарен (работает уже пять точек. — Прим.ред). Оба заведения фактически обслуживали покупателей ещё на прошлой неделе, однако сейчас на входе появились шарики, говорящие о том, что заведения открыты официально.


До появления новых точек здесь уже работали три кофейни
До появления новых точек здесь уже работали три кофейни


В этом месте уже давно работают две кофейни — сетевая Kuzina и кафе Shurubor, а в прошлом году к ним присоединилась ещё и точка небольшой сети Blackwood Coffee. Таким образом, число заведений кофейной тематики в этом здании достигло пяти, если не считать кафетерий в составе рыбного магазина, где тоже можно выпить кофе или взять его на вынос.


Подобного рода плотность кофейных заведений сегодня можно наблюдать только в самом центре города. Так в здании на Красном проспекте, 17 сейчас работают четыре сетевых кофейни и два небольших кофе-бара (последний по счёту открылся в составе сетевой столовой «Подсолнухи»). Однако даже там концентрация именно кофеен ниже, поскольку кроме них работают ещё более десяти заведений других форматов.

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