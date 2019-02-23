Десятки новосибирцев возложили цветы к Монументу Славы в честь 23 Февраля

Пришедшие на мероприятие почтили память погибших во времена Великой Отечественной войны

На мероприятии собралось несколько десятков человек





Днём 23 февраля у Вечного огня в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска возложили венки — мероприятие проводилось в честь празднования Дня защитник Отечества.





Среди пришедших было много ветеранов





По наблюдениям корреспондента НГС, на мероприятии собралось около 200 человек. Несмотря на ветреную погоду, мероприятие проходило на улице и продолжалось около 20 минут.





Возоложение цветов сопровождалось почётным караулом и оркестром





Среди пришедших на мероприятие были губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и бывший губернатор Владимир Городецкий.





Наш корреспондент заметил и школьников, которые тоже пришли на возложение цветов





Сначала собравшихся поздравили чиновники, потом прошла церемония возложения цветов.





Среди пришедших был и губернатор Новосибирской области Андрей Травников





День защитника Отечества отмечается ежегодно 23 февраля по всей России. Праздник был установлен в 1922 году.







В завершении официальной части военные устроили залп из автоматов





Раньше праздник 23 Февраля назывался Днём Советской Армии и Военно-морского флота.





Все пришедшие несли с собой гвоздики, которые возложили у Вечного огня





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Среди пришедших на мероприятие были бойцы СОБРа и ОМОНа





В начале января новосибирские военные и кадеты собрались перед Домом офицеров на Красном проспекте, чтобы возложить цветы к бюсту фельдмаршала Михаила Кутузова.

