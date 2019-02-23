фоторепортаж

Десятки новосибирцев возложили цветы к Монументу Славы в честь 23 Февраля

Пришедшие на мероприятие почтили память погибших во времена Великой Отечественной войны

На мероприятии собралось несколько десятков человек
На мероприятии собралось несколько десятков человек


Днём 23 февраля у Вечного огня в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска возложили венки — мероприятие проводилось в честь празднования Дня защитник Отечества.


Среди пришедших было много ветеранов
Среди пришедших было много ветеранов


По наблюдениям корреспондента НГС, на мероприятии собралось около 200 человек. Несмотря на ветреную погоду, мероприятие проходило на улице и продолжалось около 20 минут.


Возоложение цветов сопровождалось почётным караулом и оркестром
Возоложение цветов сопровождалось почётным караулом и оркестром


Среди пришедших на мероприятие были губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и бывший губернатор Владимир Городецкий.


Наш корреспондент заметил и школьников, которые тоже пришли на возложение цветов
Наш корреспондент заметил и школьников, которые тоже пришли на возложение цветов


Сначала собравшихся поздравили чиновники, потом прошла церемония возложения цветов.


Среди пришедших был и губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Среди пришедших был и губернатор Новосибирской области Андрей Травников


День защитника Отечества отмечается ежегодно 23 февраля по всей России. Праздник был установлен в 1922 году.


В завершении официальной части военные устроили залп из автоматов
В завершении официальной части военные устроили залп из автоматов


Раньше праздник 23 Февраля назывался Днём Советской Армии и Военно-морского флота.


Все пришедшие несли с собой гвоздики, которые возложили у Вечного огня
Все пришедшие несли с собой гвоздики, которые возложили у Вечного огня


Редакция НГС ведёт онлайн репортаж празднования 23 Февраля в Новосибирске. Присылайте фотографии подарков, интересные истории из армейской жизни и поздравления через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


Среди пришедших на мероприятие были бойцы СОБРа и ОМОНа
Среди пришедших на мероприятие были бойцы СОБРа и ОМОНа


В начале января новосибирские военные и кадеты собрались перед Домом офицеров на Красном проспекте, чтобы возложить цветы к бюсту фельдмаршала Михаила Кутузова.

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