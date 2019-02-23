Десятки новосибирцев возложили цветы к Монументу Славы в честь 23 Февраля
Пришедшие на мероприятие почтили память погибших во времена Великой Отечественной войны
Днём 23 февраля у Вечного огня в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска возложили венки — мероприятие проводилось в честь празднования Дня защитник Отечества.
По наблюдениям корреспондента НГС, на мероприятии собралось около 200 человек. Несмотря на ветреную погоду, мероприятие проходило на улице и продолжалось около 20 минут.
Среди пришедших на мероприятие были губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и бывший губернатор Владимир Городецкий.
Сначала собравшихся поздравили чиновники, потом прошла церемония возложения цветов.
День защитника Отечества отмечается ежегодно 23 февраля по всей России. Праздник был установлен в 1922 году.
Раньше праздник 23 Февраля назывался Днём Советской Армии и Военно-морского флота.
Редакция НГС ведёт онлайн репортаж празднования 23 Февраля в Новосибирске. Присылайте фотографии подарков, интересные истории из армейской жизни и поздравления через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В начале января новосибирские военные и кадеты собрались перед Домом офицеров на Красном проспекте, чтобы возложить цветы к бюсту фельдмаршала Михаила Кутузова.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова