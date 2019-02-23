В здании кинотеатра «Космос» рабочего насмерть раздавило бетонной плитой

«На место происшествия срочно выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв по указанному адресу, спасатели приступили к подъёму 2 бетонных плит. На месте уже работали спасатели СПСЧ. С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели извлекли тело погибшего неустановленного мужчины из-под бетонной конструкции», — сообщается на официальной странице спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».

По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), информация на пульт дежурного поступила около 17:50.

В пятницу, 22 февраля, в здании кинотеатра «Космос» на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска обрушилась бетонная плита — спасатели достали из-под обвала тело мужчины.

По информации спасателей, от полученных травм на месте скончался 40-летний мужчина. Тело погибшего спасатели передали сотрудникам полиции и врачам скорой помощи.

В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Впервые планы превратить здание кинотеатра «Космос» в профессиональный центр подготовки хоккеистов озвучили два года назад. Подобные центры уже действуют в других городах, в частности, идею новосибирского центра взяли из уже работающего центра в Казани.



Весной прошлого года горожанам представили результат другой концессии — в Новосибирске реконструировали общественные бани на улице Каменской.



В ноябре 2017 года на улице Стартовой в Ленинском районе города погиб рабочий — его насмерть придавило бетонной плитой.

