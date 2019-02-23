К лицею «Надежда Сибири» на Советской пригнали строительную технику

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О начавшейся стройке сообщил местный житель Евгений Митрофанов. Он опубликовал видео в социальной сети Facebook
Утром 23 февраля к лицею
Информацию об этом на своей странице в соцсети Facebook опубликовал пользователь Евгений Митрофанов.
«Начата стройка у лицея
Видео facebook.com/evgenymitrofanov
На записи видно, что проезд к месту стройки начали перегораживать. Также рабочие сносят дорожный знак, установленный неподалёку.
«На прошлой неделе они снег чистили. Выскоблили до земли этот участок, где должен строиться бизнес-центр. <...> А сегодня утром они приехали, начали бурить скважины. Мы предполагаем, что они хотят поставить забор. Жители вызвали полицию, стараемся контролировать ситуацию. От мэрии до сих пор никакой реакции. Полный беспредел и никакой поддержки муниципалитета нет», — рассказала корреспонденту НГС депутат Законодательного собрания Дарья Украинцева.
На момент публикации к лицею приехали полицейские. Как передаёт наш фотокорреспондент с места событий, сейчас местные жители ругаются со строителями.
«Они приехали около 9:00, огородили всё лентой. Приехали, как обычно, <...> в выходной день. Знак въезда выдернули, перегородили въезд своим автомобилем. И начинают действия. Мы попросили документы, на основании которых выполняются работы. Они ничего не показали. Вызвали наряд полиции, разбираемся», — рассказал корреспонденту НГС местный житель.
В январе Арбитражный суд Новосибирской области отменил запрет мэрии на строительство бизнес-центра у лицея на Советской.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.
Возле лицея
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Александр Сильченко
Фото Дарьи Украинцевой (1), Александра Ощепкова (2)
Видео facebook.com/evgenymitrofanov