К лицею «Надежда Сибири» на Советской пригнали строительную технику

Утром 23 февраля к лицею № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской в Железнодорожном районе Новосибирска пригнали строительную технику.



Информацию об этом на своей странице в соцсети Facebook опубликовал пользователь Евгений Митрофанов.



«Начата стройка у лицея № 22 "Надежда Сибири". Почему мэрия не предъявляет иск о признании права собственности на долю в незавершенном строительством объекте? Там муниципальная доля больше половины», — написал Евгений Митрофанов на своей странице, прикрепив к сообщению видеозапись.

Видео facebook.com/evgenymitrofanov

На записи видно, что проезд к месту стройки начали перегораживать. Также рабочие сносят дорожный знак, установленный неподалёку.



«На прошлой неделе они снег чистили. Выскоблили до земли этот участок, где должен строиться бизнес-центр. <...> А сегодня утром они приехали, начали бурить скважины. Мы предполагаем, что они хотят поставить забор. Жители вызвали полицию, стараемся контролировать ситуацию. От мэрии до сих пор никакой реакции. Полный беспредел и никакой поддержки муниципалитета нет», — рассказала корреспонденту НГС депутат Законодательного собрания Дарья Украинцева.



На момент публикации к лицею приехали полицейские. Как передаёт наш фотокорреспондент с места событий, сейчас местные жители ругаются со строителями.

Местные жители ругаются со строителями Фото: Александр Ощепков / НГС



«Они приехали около 9:00, огородили всё лентой. Приехали, как обычно, <...> в выходной день. Знак въезда выдернули, перегородили въезд своим автомобилем. И начинают действия. Мы попросили документы, на основании которых выполняются работы. Они ничего не показали. Вызвали наряд полиции, разбираемся», — рассказал корреспонденту НГС местный житель.

