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Город

К лицею «Надежда Сибири» на Советской пригнали строительную технику

Местные жители сообщили об этом в социальных сетях

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О начавшейся стройке сообщил местный житель Евгений Митрофанов. Он опубликовал видео в социальной сети Facebook

Фото: Дарья Украинцева

Утром 23 февраля к лицею № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской в Железнодорожном районе Новосибирска пригнали строительную технику.

Информацию об этом на своей странице в соцсети Facebook опубликовал пользователь Евгений Митрофанов.

«Начата стройка у лицея № 22 "Надежда Сибири". Почему мэрия не предъявляет иск о признании права собственности на долю в незавершенном строительством объекте? Там муниципальная доля больше половины», — написал Евгений Митрофанов на своей странице, прикрепив к сообщению видеозапись. 

Видео facebook.com/evgenymitrofanov

На записи видно, что проезд к месту стройки начали перегораживать. Также рабочие сносят дорожный знак, установленный неподалёку.

«На прошлой неделе они снег чистили. Выскоблили до земли этот участок, где должен строиться бизнес-центр. <...> А сегодня утром они приехали, начали бурить скважины. Мы предполагаем, что они хотят поставить забор. Жители вызвали полицию, стараемся контролировать ситуацию. От мэрии до сих пор никакой реакции. Полный беспредел и никакой поддержки муниципалитета нет», — рассказала корреспонденту НГС депутат Законодательного собрания Дарья Украинцева.

На момент публикации к лицею приехали полицейские. Как передаёт наш фотокорреспондент с места событий, сейчас местные жители ругаются со строителями.

Местные жители ругаются со строителями

Фото: Александр Ощепков / НГС


«Они приехали около 9:00, огородили всё лентой. Приехали, как обычно, <...> в выходной день. Знак въезда выдернули, перегородили въезд своим автомобилем. И начинают действия. Мы попросили документы, на основании которых выполняются работы. Они ничего не показали. Вызвали наряд полиции, разбираемся», — рассказал корреспонденту НГС местный житель.

Рабочие огородили место работ лентой

Фото: Александр Ощепков / НГС

В январе Арбитражный суд Новосибирской области отменил запрет мэрии на строительство бизнес-центра у лицея на Советской.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.

Возле лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской, 63 появится 8-этажный деловой центр. Осенью 2018 года застройщик вырубил на территории лицея деревья, чтобы подготовить площадку к строительству. После этого о приостановке строительства на участке около лицея № 22 объявил мэр Анатолий Локоть.

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Александр Сильченко
Фото Дарьи Украинцевой (1), Александра Ощепкова (2)
Видео facebook.com/evgenymitrofanov

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Александр Сильченко

ТЕГИ

стройка у школылице № 22Надежда Сибири

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