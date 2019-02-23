Пострелял из пулемёта: Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с 23 Февраля

В видео-поздравлении мэр Новосибирска стреляет из ППШ и пулемёта времён Великой Отечественной войны

В поздравительном видео Анатолий Локоть стреляет из пулемёта ДП-27 и ППШ
В поздравительном видео Анатолий Локоть стреляет из пулемёта ДП-27 и ППШ


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с 23 Февраля — видеоролик с поздравлением появился на официальной странице мэра в соцсети «ВКонтакте».


В видеоролике Анатолий Локоть стреляет из пулемёта ДП-27 и легендарного пистолета-пулемёта ППШ. 


«Всех вас поздравляю с праздником, с 23 Февраля. С днём советской армии и военно-морского флота, так долгое время назывался этот праздник. Я думаю, эти слова родные для многих новосибирцев. Новосибирск — город трудовой доблести и славы, всегда был опорой государства. Всегда создавал самое лучшее в мире оружие. Я желаю всем, чтобы в этот день мы видели рядом только родные и близкие лица. Чтобы мы в самом прекрасном свете вспоминали лучшие годы нашей жизни, когда мы служили в армии. С праздником вас, товарищи защитники отечества», — говорит Анатолий Локоть в видеоролике. 


Видео vk.com/a_lokot


В субботу, 23 февраля, в 21:00 военные устроят для новосибирцев праздничный салют. На днях на пляже «Наутилус» артиллеристы провели репетицию салюта, в которой участвовало больше 40 человек.

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