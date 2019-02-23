Пропавшая в Новосибирске мать двоих детей с татуировкой на шее вернулась домой

Ранее Анрика Добровольская никогда не пропадала





Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» завершили поиски 29-летней Анрики Добровольской, которая пропала 17 февраля, — девушка сама пришла домой.





«Она сама вернулась домой, узнав из сети, что ее ищут», — сообщила корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских в переписке в соцсети «ВКонтакте». По словам Алеси Яблонских, информация о том, где девушка была эти пять дней и почему она не выходила на связь, не подлежит разглашению.







29-летняя Анрика пропала вечером 17 февраля. Последними, кто видел девушку, были её коллеги, которые около 20:30 подвезли Анрику к зданию городской поликлиники № 18 на Широкой, 113. После этого связь с ней оборвалась, её номер стал недоступен. Дома девушку ждали родители и две дочери.





Ранее в Новосибирске нашли пропавшую 15-летнюю школьницу, которая не вернулась домой из магазина.

