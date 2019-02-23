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Спорт

Хоккейная «Сибирь» проиграла последнюю игру сезона

В заключительном матче команда встретилась с омским «Авангардом»

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Игра проходила на арене «Балашиха»

Вечером 22 февраля в последнем матче сезона 2018–2019 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с омским «Авангардом». Игра закончилась со счетом 7:3 в пользу омской команды.

Игра проходила в подмосковной Балашихе. 

Уже в первом периоде «Авангард» взял инициативу в свои руки — омские хоккеисты забросили 4 шайбы в ворота «Сибири» за первые 20 минут игры. «Сибири» удалось отыграться только на 13-й минуте — гол забил Никита Михайлов.

Во втором периоде хоккеисты «Авангарда» продолжили лидировать и забили ещё 3 гола. «Сибири» удалось отыграть ещё одну шайбу — на 34-й минуте её забросил нападающий Максим Казаков.

В третьем периоде нападающий «Сибири» Александр Шаров забросил последнюю шайбу в ворота соперников.

Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.

С трибун за игрой наблюдала популярная телеведущая и певица Ольга Бузова — посты об этом она выложила на своей странице в Instagram.

Певица болела за «Авангард»

Таким образом, новосибирская команда проиграла пятый раз подряд. В среду «Сибирь» не смогла одолеть екатеринбургский «Автомобилист».

В воскресенье, 17 февраля, в ЛДС «Родник» в Калининском районе Новосибирска во время любительского матча по хоккею скончался 55-летний мужчина — сердце 55-летнего Андрея Горохова не выдержало нагрузки. НГС попросил кардиолога и терапевта рассказать, что стоит учесть людям старше 50 лет при занятиях спортом.

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Маша Вьюн 
Фото: Vk.com/hcsibir1962 (1), Instagram.com/buzova86

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