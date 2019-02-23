Хоккейная «Сибирь» проиграла последнюю игру сезона

Вечером 22 февраля в последнем матче сезона 2018–2019 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с омским «Авангардом». Игра закончилась со счетом 7:3 в пользу омской команды.

Игра проходила в подмосковной Балашихе.

Уже в первом периоде «Авангард» взял инициативу в свои руки — омские хоккеисты забросили 4 шайбы в ворота «Сибири» за первые 20 минут игры. «Сибири» удалось отыграться только на 13-й минуте — гол забил Никита Михайлов.

Во втором периоде хоккеисты «Авангарда» продолжили лидировать и забили ещё 3 гола. «Сибири» удалось отыграть ещё одну шайбу — на 34-й минуте её забросил нападающий Максим Казаков.