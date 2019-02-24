Голову не забивай: 6 историй отчаянных людей, татуированных по самую макушку

Тату-культура прижилась в обществе настолько, что даже самые ворчливые бабушки не обращают внимание на парня или девушку с меткой на лице. Мы нашли людей, которым небольшой надписи на лбу или точки между бровей будет мало. Если уж бить лицо, то по хардкору: уверены, наши герои с гордостью демонстрируют свои разукрашенные носы, уши и даже глаза. У каждого из них своя история, знакомьтесь с ней прямо сейчас. Очи чёрные



На то, чтобы забить оба глаза, ушло 20 минут Фото: Ирина Шарова/72.RU

Александр Букин из Тюмени живет с татуировками больше десяти лет. Он забил руки, кисти, голову перед тем, как к нему пришла безумная идея — закрасить пигментом белки глаз. Подходящих мастеров в городе сразу не нашлось, и Букин собрался ехать в Москву или Питер. Внезапно на пути появился врач, который согласился провести оригинальную процедуру.



На то, чтобы наполнить пигментом оба белка, ушло не больше 20 минут. Больно не было, анестезии не понадобилось — признается герой. Теперь ему предстоит сменить документы — в паспорте и водительском он еще с обычными глазами.

Семья, рассказывает тюменец, положительно отнеслась к его затее: жена, как и он, работает в тату-индустрии, поэтому татуировка на глазах мужа её не смутила. Детям пока всё равно, а вот незнакомцы не сразу понимают, в чем секрет глаз напротив.

— Многие ошибочно думают, что я надел линзы. Незнакомцы почему-то не могут смотреть мне прямо в глаза. Отводят взгляд, потому что не понимают, куда я смотрю, — рассказывает Александр Букин. — Открыто никто ничего мне не говорит, но постоянно слышу перешёптывание за моей спиной. Обсуждают бурно, спорят между собой.

Обязательно почитайте историю тюменца, она здесь.

Зомби Бой



Томаса раньше сравнивали с канадской моделью Зомби Боем, у которого было 200 с лишним татуировок. У челябинца пока пара десятков рисунков Фото: Илья Бархатов/74.RU

Владимира Томаса с восхищением встречают на улицах российских городов, а вот в родном Челябинске совершенно не замечают, хотя его внешность бросается в глаза. Руки и ноги мужчины усыпаны портретами, паутинами, узорами и орнаментами, полностью забита голова: на черепе — мозг, веки и нос — чёрные, рот и щеки — «чеширская» челюсть.



Томас когда-то работал учителем биологии, но андеграунд победил: забив себя, челябинец забил на стандартную работу, жизнь и переквалифицировался в тату-мастера и фотографа. Со сменой деятельности сменился и круг друзей: если раньше Владимира окружали учителя и врачи, то сегодня — музыканты и неформалы.

— Отношение и реакция сообщества, на мой взгляд, больше зависят от локального психотипа людей, который проживает на определённой местности. В Челябинске брутальные мужчины, адекватные девушки, не так просто для них восхититься чем-то другим, — объясняет герой.

О его рисунках и путешествиях читайте здесь. Человек-полотно Для тату-мастера Рэма Шихаметова полотном стало собственное тело: первую татуировку молодой человек набил в 16 лет, а к 25 закрасил практически всё тело. Его татуировки — это цветные орнаменты, в которых заложены воспоминания о разных эпизодах из жизни. Есть отметка о поездке на Байкал, парочка напоминаний о бывших девушках.



Рэм превратил тело в одну большую татуировку Фото: Илья Бархатов/74.RU

— Для меня татуировки имеют немного другой смысл. Это как будто я закрываюсь от людей, словно одеялом. Я этого не стесняюсь, живу, как я хочу, в своё удовольствие. Хочу, чтобы не осталось просветов на теле, но с лицом я закончил, — рассказывает герой.



Здесь вы можете рассмотреть художника Рэма. Девушка с рисунком вместо волос

Виктория согласилась на татуировку после облысения Фото: предоставлено Викторией Михалек

Сибирячка Вика Михалек может и не решилась бы на экстравагантную тату, если бы в её жизнь не пришла болезнь: из-за алопеции девушка к 27 годам осталась без волос. Украсить голову она решила аккуратным орнаментом.

Вместе с внешностью поменялась и сама Вика. Теперь она уверена: эпатаж ей к лицу.

— Тату мне делать понравилось, совсем не больно. Буду ещё делать. Ощущаю себя другой, конечно, но ещё с чувствами не определилась, пока всё очень ново. Окружающие, мои знакомые, говорят, что офигенно.

Почитайте её удивительную и добрую историю.

Самарский Сатана

Илью Губарева бабушки называют Сатаной Фото: Роман Данилкин/63.RU

На теле Ильи достаточно татуировок: вы будете рассматривать их долго, прежде чем заглянете в глаза. Они тоже забиты. Тольяттинец шел к этому больше года: копил деньги, консультировался с мастерами, делал пробную тату: сначала залил чернилами один глаз, затем второй. Илья, как он утверждает, стал первым человеком в СНГ, кто закрасил белки. Сейчас такие татуировки он делает другим.



Редко когда молодой человек может перемещаться по улицам незамеченным.

— Ехал я как-то в московском метро домой после вечеринки, никому не мешал, и вдруг ко мне подбежала бабуся и начала меня крестить, обливать святой водой: «Изыди, уйди, сатанист!» Я просто постоял, подумал: «Ну, а что сейчас конфликтовать? Она старая бабка, сейчас еще сердце отвалится. Лучше б попить дала водички». В итоге я просто перешел в другой вагон. Но она, кстати, так и осталась стоять на этом месте и уже через стекло меня крестила. Я ей улыбался.

Почитайте его историю. Человек-дерево



Древарх считает татуировки за радость всевышнего Фото: Кристина Полевая/29.RU

Древарх Просветленный из Архангельска считает себя человеком, живущим ради духовных благ. Однако жители города называют его более емко и просто — фрик. Лицо Древарха украшает огромное зеленое дерево, он набил его как знак человечеству — о природе надо заботиться.

В прошлом Древарх был успешным предпринимателем, а сейчас по большей части занимается изучением мира духовного и себя: читает книги, ходит в церковь, где пугает прихожан своим видом. Татуировка не единственный атрибут сумасшествия в образе Просветленного. Сочности добавляет шапка с мигалкой и огромные ангельские крылья.

