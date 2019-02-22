Врачи написали письмо в поддержку арестованного учёного и заявили, что должен был возглавить НИИТО

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Известного учёного Евгения Покушалова арестовали сегодня — по решению Центрального суда, он проведёт в СИЗО почти 2 месяца
Врачи и пациенты новосибирской клиники Мешалкина написали открытое письмо в защиту арестованного сегодня учёного и их коллеги Евгения Покушалова — НГС первый публикует текст этого обращения.
Сегодня днём, 22 февраля, Центральный суд Новосибирска решил отправить под арест топ-менеджера клиники Мешалкина Евгения Покушалова, в отношении которого возбуждено дело о хищении 1,3 миллиарда рублей. Учёный проведёт в СИЗО почти два месяца.
Как уточняла судья Алла Веселых во время заседания, Покушалова нельзя оставить под домашним арестом, поскольку, по мнению суда, так он может надавить на свидетелей и помешать расследованию, также суд смутили недвижимость и «устойчивые связи» учёного в США. Помимо этого, суд уточнил, что не располагает специальными браслетами, которые могли бы отследить местоположение учёного в случае домашнего ареста.
Во время сегодняшнего заседания, которое длилось около 6 часов, в суде присутствовали десятки врачей, а также пациенты — они ждали на проходной, поскольку заседание в последний момент объявили закрытым.
После решения суда врачи решили написать открытое письмо «Дело врача Покушалова: шок для всей общественности» в поддержку коллеги — они отправили его НГС, а также опубликуют в соцсетях. Мы публикуем важные фрагменты обращения врачей.
«В течение часа до начала заседания информация менялась несколько раз. Но в итоге оно было закрытым и длилось 6 часов. По словам адвоката, за всё время, несмотря на тяжесть обвинений, не было предоставлено весомых доказательств.
Практически единственный аргумент обвинения — официальная открытая рабочая переписка Е.А. Покушалова по корпоративной почте от 2016 года, что является его прямыми должностными обязанностями.
И запись телефонных переговоров, абсолютно не имеющих никакого отношения к деятельности НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина
Поразили фразы судьи, что ученый с мировым именем "представляет общественную опасность" и "угрожает безопасности страны". И это про выдающегося врача, который спасает человеческие жизни!
А космическая сумма, которая навела столько шума в СМИ и среди общественности, вообще не была озвучена в ходе шестичасового закрытого заседания. И то, каким образом она была подсчитана, до сих пор остается загадкой», — написали врачи.
Их также возмутило, что при избрании меры пресечения основной преградой к альтернативе — домашнему аресту — стало отсутствие в данный момент «браслетов», которые позволяют отследить место, где сейчас подсудимый.
«Приведение такого рода аргумента — абсурд. Более того, многочисленные ходатайства и личные поручительства от десятков людей со всей страны, петиция об избрании меры пресечения не под стражей, которая собрала более 1300 подписей в течение 8 часов, были проигнорированы.
Люди, задайте себе вопрос, почему непосредственно перед принятием решения о назначении Е.А. Покушалова на пост директора ННИИТО так поспешно произошло его задержание без предъявления конкретных доказательств со стороны обвинения?
Почему адвокат получила материалы для полного ознакомления с делом только за 30 минут до начала заседания? Почему заседание было назначено на пятницу в предпраздничный день?» — пишут медики.
Они уточнили в беседе с НГС, что документы на назначение Евгения Покушалова директором НИИТО уже были на рассмотрении в Минздраве. Напомним, экс-директор НИИТО Михаил Садовой сейчас также участвует в судебном процессе — его подозревают в особо крупных растратах; ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
«В этом деле очень много вопросов, которые остались без ответов. И сейчас самые главные из них: кому нужно заключение под стражу врача Покушалова, что бесспорно нанесет непоправимый ущерб российской науке и медицине? Почему врач, спасший тысячи жизней, должен находиться под стражей в изоляции?» — задают вопросы врачи в конце своего письма.
Сам Евгений Покушалов коротко сообщил журналистам в конце заседания, что не признаёт своей вины и вообще считает судебный процесс «беспределом».
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова