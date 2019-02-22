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usd 65.54
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Врачи написали письмо в поддержку арестованного учёного и заявили, что должен был возглавить НИИТО

Коллеги Покушалова не верят, что ученый с мировым именем виновен

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Известного учёного Евгения Покушалова арестовали сегодня — по решению Центрального суда, он проведёт в СИЗО почти 2 месяца

Фото: Александр Ощепков / НГС

Врачи и пациенты новосибирской клиники Мешалкина написали открытое письмо в защиту арестованного сегодня учёного и их коллеги Евгения Покушалова — НГС первый публикует текст этого обращения.

Сегодня днём, 22 февраля, Центральный суд Новосибирска решил отправить под арест топ-менеджера клиники Мешалкина Евгения Покушалова, в отношении которого возбуждено дело о хищении 1,3 миллиарда рублей. Учёный проведёт в СИЗО почти два месяца.

Как уточняла судья Алла Веселых во время заседания, Покушалова нельзя оставить под домашним арестом, поскольку, по мнению суда, так он может надавить на свидетелей и помешать расследованию, также суд смутили недвижимость и «устойчивые связи» учёного в США. Помимо этого, суд уточнил, что не располагает специальными браслетами, которые могли бы отследить местоположение учёного в случае домашнего ареста.

Во время сегодняшнего заседания, которое длилось около 6 часов, в суде присутствовали десятки врачей, а также пациенты — они ждали на проходной, поскольку заседание в последний момент объявили закрытым.

После решения суда врачи решили написать открытое письмо «Дело врача Покушалова: шок для всей общественности» в поддержку коллеги — они отправили его НГС, а также опубликуют в соцсетях. Мы публикуем важные фрагменты обращения врачей.

«В течение часа до начала заседания информация менялась несколько раз. Но в итоге оно было закрытым и длилось 6 часов. По словам адвоката, за всё время, несмотря на тяжесть обвинений, не было предоставлено весомых доказательств. 

Практически единственный аргумент обвинения — официальная открытая рабочая переписка Е.А. Покушалова по корпоративной почте от 2016 года, что является его прямыми должностными обязанностями. 

И запись телефонных переговоров, абсолютно не имеющих никакого отношения к деятельности НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

Поразили фразы судьи, что ученый с мировым именем "представляет общественную опасность" и "угрожает безопасности страны". И это про выдающегося врача, который спасает человеческие жизни!

А космическая сумма, которая навела столько шума в СМИ и среди общественности, вообще не была озвучена в ходе шестичасового закрытого заседания. И то, каким образом она была подсчитана, до сих пор остается загадкой», — написали врачи.

Десятки врачей, а также несколько пациентов пришли в суд поддержать Покушалова, а после ареста написали откровенное письмо

Фото: Александр Ощепков / НГС

Их также возмутило, что при избрании меры пресечения основной преградой к альтернативе — домашнему аресту — стало отсутствие в данный момент «браслетов», которые позволяют отследить место, где сейчас подсудимый.

Суд решил оставить Покушалова под арестом, поскольку он якобы может давить на свидетелей, также суд смутила недвижимость учёного в США. Помимо этого, суд уточнил, что не располагает специальными браслетами, которые могли бы отследить местоположение учёного

Фото: Александр Ощепков / НГС

«Приведение такого рода аргумента — абсурд. Более того, многочисленные ходатайства и личные поручительства от десятков людей со всей страны, петиция об избрании меры пресечения не под стражей, которая собрала более 1300 подписей в течение 8 часов, были проигнорированы. 

Люди, задайте себе вопрос, почему непосредственно перед принятием решения о назначении Е.А. Покушалова на пост директора ННИИТО так поспешно произошло его задержание без предъявления конкретных доказательств со стороны обвинения?

Почему адвокат получила материалы для полного ознакомления с делом только за 30 минут до начала заседания? Почему заседание было назначено на пятницу в предпраздничный день?» — пишут медики.

Они уточнили в беседе с НГС, что документы на назначение Евгения Покушалова директором НИИТО уже были на рассмотрении в Минздраве. Напомним, экс-директор НИИТО Михаил Садовой сейчас также участвует в судебном процессе — его подозревают в особо крупных растратах; ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

«В этом деле очень много вопросов, которые остались без ответов. И сейчас самые главные из них: кому нужно заключение под стражу врача Покушалова, что бесспорно нанесет непоправимый ущерб российской науке и медицине? Почему врач, спасший тысячи жизней, должен находиться под стражей в изоляции?» — задают вопросы врачи в конце своего письма.

Сам Евгений Покушалов коротко сообщил журналистам в конце заседания, что не признаёт своей вины и вообще считает судебный процесс «беспределом»

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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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дело покушаловаКлиника Мешалкинаарест врача

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КОММЕНТАРИИ (13)Обсудить
Гость
22 фев 2019 в 19:51
+5 −2
Да не смешите, вы о чем говорите вот так просто взяли и посадили,прямо таки сама невиновность ! Как говорил Станиславский не верю ,относительно невиновности .
22 фев 2019 в 19:43
+5 −1
Достижения человек не имеют значения. Пусть разбираются правоохранительные органы и не надо на них давить всякими письмами
Руки прочь от ученого!
22 фев 2019 в 19:56
+2 −3
Если так пойдет, то похоже скоро гебистам придется самим становится за операционные столы, делать людям сложнейшие операции, ведь они же настоящие "профи", на все руки от скуки. Вот только найдется ли тот, кто захочет лечь под нож такому "спецу".
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