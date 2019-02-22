Школьница из Новосибирска вышла на подиум на показе Prada в Милане

Вместе с ней на Неделе моды были одни из самых известных мировых супермоделей

В модельный бизнес София пришла в 15 лет, сейчас её материнским агентством является московское международное модельное агентство Avant Models





Модель из Новосибирска София Штейнберг приняла участие в показе новой коллекции известнейшего итальянского дома моды Prada. Показ прошёл в рамках Недели моды в Милане.





По данным Daily Mail, помимо Софии в показе приняли участие такие известные модели, как Джиджи Хадид, Кара Делавинь, а также 17-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд — Кайя Гербер.







В этом сезоне Prada представил свою коллекцию в эстетике хоррор-фильмов, использовав образы из «Семейки Аддамс» и «Невесты Франкенштейна».





Сама София Штейнберг рассказала корреспонденту НГС, что такая атмосфера пришлась ей по душе.





«Впечатления от показа остались невероятными, коллекция была навеяна готическими образами, поэтому атмосфера была очень мрачная, энергичная, что очень под стать мне. Конечно, я обрадовалась, когда меня подтвердили на шоу, до конца не верила, и я до сих пор в шоке, что сделала это», — рассказала София Штейнберг.





Софии Штейнберг сейчас 17 лет. Она живёт в Новосибирске и заканчивает школу на домашнем обучении.









Как пояснила директор модельного агентства Global Russian Models, которое представляет Софию в Новосибирске, Любовь Ухалова, за последние 10 лет никому из Новосибирска ещё не удавалось принять участие в показе подобного уровня.







«В Новосибирске никто у нас не делал шоу подобного уровня, наши девочки только начинают покорять Европу <...> Есть главные дизайнеры, такие как Prada, когда девочка попадает на подобное шоу, она набирает популярность. У неё сейчас открыт сезон, недавно она вернулась из Лондона, где сделала несколько шоу на Неделе моды, сейчас она в Милане. Вчера было Prada, сегодня ночью у неё еще одно очень крутое шоу. Софии всего 17 лет — у неё все впереди, прогнозы очень хорошие», — рассказала Любовь Ухалова.





Сейчас в модельном бизнесе набирают популярность модели plus size. На днях новосибирская модель plus Екатерина Захарова рассказала о том, как живётся моделям с формами, а также попыталась развеять мифы о таких девушках — оказалось, они тоже сидят на диетах и не делают пластику.