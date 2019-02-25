Особенность этой церемонии в том, что у нее не будет ведущего. Кевин Харт, который должен был вести «Оскар», отказался из-за давления общества после его гомофобных твитов.

Кстати, мы сделали тест о том, насколько хорошо вы знаете премию «Оскар». Пройти его можно тут.