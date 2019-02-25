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А вот и Леди Гага. Ей пророчат победу в номинации за лучшую женскую роль и за лучшую песню — все за фильм «Звезда родилась».
А вы знали, что победителям вручают «Оскары» без гравировки? После церемонии все гениальные актеры, режиссеры и другие победители становятся в очередь у столика гравировщика и ждут, пока их имя появится на статуэтке.
Гости начали появляться на красной дорожке. Правда образы некоторых звезд вызывают, кхм, вопросы.
Особенность этой церемонии в том, что у нее не будет ведущего. Кевин Харт, который должен был вести «Оскар», отказался из-за давления общества после его гомофобных твитов.
Кстати, мы сделали тест о том, насколько хорошо вы знаете премию «Оскар». Пройти его можно тут.
Накануне церемонии мы пристально изучили номинантов. Кому светит статуэтка, а кому — упорная борьба, читайте в нашем коротком обзоре. А еще вспоминали тех, кому «Оскар» не достался, несмотря на бешеную любовь зрителей.
Фото: Danny Moloshok / AP / TASS; oscar.go.com; kinopoisk.ru; The Academy / twitter.com