«Это опасное дело»: новосибирские баптисты отменили службы после вспышки кори

«Была вспышка кори, это всем известно. Это опасное дело, поэтому временно прекратили служение до выяснения обстоятельств, когда пройдёт эпидемиологический период.

Из-за вспышки кори община христиан-баптистов на 21 день отменила службы, а некоторые участники общины изменили своё отношение к прививкам, сообщил корреспонденту НГС один из прихожан церкви на Севастопольской, 50 Сергей Ноак.

Вспышка кори в Новосибирске связана с баптистской общиной в Дзержинском районе города — накануне в областном управлении Роспотребнадзора объяснили, что большинство заболевших входили в одно из религиозных сообществ и сознательно отказывались от прививок.

На этой неделе представители наши съездили в Росздравнадзор для дачи <...> объяснений. По советам мы пока отложили все мероприятия на 21 день, когда карантин пройдёт», — объяснил Сергей Ноак.

По словам Ноака, на воскресные служения в общине собиралось до 300 человек. Также член общины подчеркнул, что информация о запрете в общине вакцинации не соответствует действительности.

«На каком-то ресурсе промелькнула информация, что это какой-то религиозный запрет, это неправда. У нас об этом не проповедуется, не декларируется. Это волеизъявление каждого человека.

Но поскольку мы все там тесно общаемся, мы с огромной осторожностью относимся к прививкам. Может быть, [у людей есть недоверие]. У нас у каких-то детей есть прививки, у каких-то нет. Мы в этом плане очень аккуратно к этому относились», — сказал Сергей Ноак.

Сейчас, по словам Ноака, некоторые прихожане изменили свои взгляды и сделали прививки детям. «Это и делается. Там (в чате прихожан. — Прим. ред.) есть информация, что кто-то привился, кто-то сдал анализ крови на антитела. Конечно, очень адекватно отнеслись люди», — резюмировал баптист.