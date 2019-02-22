«Это опасное дело»: новосибирские баптисты отменили службы после вспышки кори

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После этого некоторые прихожане поменяли своё отношение к прививкам
Вспышка кори в Новосибирске связана с баптистской общиной в Дзержинском районе города — накануне в областном управлении Роспотребнадзора объяснили, что большинство заболевших входили в одно из религиозных сообществ и сознательно отказывались от прививок.
Из-за вспышки кори община христиан-баптистов на 21 день отменила службы, а некоторые участники общины изменили своё отношение к прививкам, сообщил корреспонденту НГС один из прихожан церкви на Севастопольской, 50 Сергей Ноак.
«Была вспышка кори, это всем известно. Это опасное дело, поэтому временно прекратили служение до выяснения обстоятельств, когда пройдёт эпидемиологический период.
На этой неделе представители наши съездили в Росздравнадзор для дачи <...> объяснений. По советам мы пока отложили все мероприятия на 21 день, когда карантин пройдёт», — объяснил Сергей Ноак.
По словам Ноака, на воскресные служения в общине собиралось до 300 человек. Также член общины подчеркнул, что информация о запрете в общине вакцинации не соответствует действительности.
«На каком-то ресурсе промелькнула информация, что это какой-то религиозный запрет, это неправда. У нас об этом не проповедуется, не декларируется. Это волеизъявление каждого человека.
Но поскольку мы все там тесно общаемся, мы с огромной осторожностью относимся к прививкам. Может быть, [у людей есть недоверие]. У нас у каких-то детей есть прививки, у каких-то нет. Мы в этом плане очень аккуратно к этому относились», — сказал Сергей Ноак.
Сейчас, по словам Ноака, некоторые прихожане изменили свои взгляды и сделали прививки детям. «Это и делается. Там (в чате прихожан. — Прим. ред.) есть информация, что кто-то привился, кто-то сдал анализ крови на антитела. Конечно, очень адекватно отнеслись люди», — резюмировал баптист.
Накануне стало известно, что под карантин из-за вспышки кори попали два лицея —
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Дмитрий Здорников
Скриншот youtube-канал Hannes