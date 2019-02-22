Власти Новосибирска разрешили построить парковку на берегу реки

Сейчас на участке за ТЦ «Европа» — стихийная парковка

Власти отдали участок, на котором протекает река 1-я Ельцовка, под строительство стоянки (на фото — участок, отданный под застройку, справа)





Власти Новосибирска разрешили построить ещё одну парковку у ТЦ «Европа» в Заельцовском районе города — для её строительства выделили участок, который находится в границах водоохранной зоны реки 1-й Ельцовки.





Информация об этом появилась сегодня на муниципальном портале Новосибирска, однако разрешение на строительство стоянки было выдано компании «Центр согласований» ещё 19 февраля.





По данным портала, под застройку попадёт кадастровый участок 54:35:032950:30, прилегающий к Красному проспекту и бесплатной парковке за торговым центром «Европа».





Участок прилегает к Красному проспекту и бесплатной парковке за торговым центром «Европа»





При этом, согласно табличкам по обеим сторонам участка, от ТЦ «Европа» и до улицы Кавалерийская находится водоохранная зона 1-й Ельцовки.





Согласно табличкам по обеим сторонам участка, от ТЦ «Европа» и до улицы Кавалерийская находится водоохранная зона реки 1-й Ельцовки





На момент публикации материала получить комментарий компании «Центр согласований» не удалось — указанный в базе «Контур.Фокус» номер был постоянно занят. В подмосковной компании «Север», учредителем которой является директор компании «Центр согласований», корреспондента НГС попросили перезвонить в понедельник. «Вы лучше напрямую дозванивайтесь в организацию. У меня рабочий день закончен. А в понедельник я уточню, и мы на этот вопрос ответим», — сообщили в компании «Север».







Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, на какое количество мест рассчитана стоянка и до какого числа действует разрешение на строительство.







Как пояснил корреспонденту НГС директор юридической фирмы «Пактум» Андраник Авагян, строительство в водоохранной зоне разрешено только при сохранении окружающей природной зоны. Так, например, по его словам, застройщик может пустить реку по трубам, тем самым выполнив требования закона.





«Водный кодекс говорит о том, что как таковая стоянка запрещена автомобилей, но если есть специально отведённые места с твёрдым покрытием, то не запрещается.





А 65-я статья, пункт 16 говорит о том, что иные сооружения с учётом природоохранных мероприятий <...> допускаются, но с разрешения определённых органов. Поэтому я думаю, что <...> проект согласовали в рамках закона», — пояснил Андраник Авагян.





В апреле 2018 года в Первомайском сквере Новосибирска прошёл пикет жителей Нижней Ельцовки — около 20 человек выступили против застройки в своём микрорайоне. Позднее, в том же месяце, жители Красного проспекта заметили строительную технику за зданием ТРЦ «Ройял Парк» в Заельцовском районе Новосибирска — рабочие начали привозить грунт на площадку и закапывать реку.