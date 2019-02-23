Новосибирцы отмечают 23 Февраля: онлайн-репортаж

Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества. Редакция НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой вы можете рассказать об интересных случаях во время службы, о самых интересных или нелепых подарках и передать поздравления своим друзьям и близким.



НГС в режиме онлайн сегодня следит за праздником.



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