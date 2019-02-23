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Город
Онлайн-трансляция

Новосибирцы отмечают 23 Февраля: онлайн-репортаж

НГС следит за праздником в режиме онлайн

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Мы ждём ваших фотографий и сообщений с поздравлениями

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества. Редакция НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой вы можете рассказать об интересных случаях во время службы, о самых интересных или нелепых подарках и передать поздравления своим друзьям и близким. 

НГС в режиме онлайн сегодня следит за праздником.

Мы ждём от вас праздничные фото и видео — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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В соцсетях уже начали появляться первые фотографии подарков, которые получают новосибирцы. 

Несмотря на праздничный день, у лицея № 22 «Надежда Сибири» сегодня неспокойно. Около 9:00 к лицею вновь пригнали строительную технику. Местные жители вызвали наряд полиции. 

На месте работает полиция

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня в 21:00 военные устроят для новосибирцев праздничный салют. На днях на пляже «Наутилус» артиллеристы провели репетицию салюта, в которой участвовало больше 40 человек.

В тренировке приняли участие больше 40 человек, шесть гаубиц и четыре салютные установки

Фото: Александр Ощепков / НГС

Накануне в Госавтоинспекции сообщили, что до 9:00 25 февраля в городе будет проводиться акция «Нетрезвый водитель». Будьте осторожны и не садитесь за руль, после того как выпьете. 

Одним из первых новосибирцев с 23 Февраля поздравил мэр города Анатолий Локоть. В своём видео-поздравлении он стреляет из оружия времён Великой Отечественной войны

Видео vk.com/a_lokot

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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова

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