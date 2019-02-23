Новосибирцы отмечают 23 Февраля: онлайн-репортаж

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Мы ждём ваших фотографий и сообщений с поздравлениями
Сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества. Редакция НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой вы можете рассказать об интересных случаях во время службы, о самых интересных или нелепых подарках и передать поздравления своим друзьям и близким.
НГС в режиме онлайн сегодня следит за праздником.
Мы ждём от вас праздничные фото и видео — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В соцсетях уже начали появляться первые фотографии подарков, которые получают новосибирцы.
Несмотря на праздничный день, у лицея
Сегодня в 21:00 военные устроят для новосибирцев праздничный салют. На днях на пляже «Наутилус» артиллеристы провели репетицию салюта, в которой участвовало больше 40 человек.
Накануне в Госавтоинспекции сообщили, что до 9:00 25 февраля в городе будет проводиться акция «Нетрезвый водитель». Будьте осторожны и не садитесь за руль, после того как выпьете.
Одним из первых новосибирцев с 23 Февраля поздравил мэр города Анатолий Локоть. В своём видео-поздравлении он стреляет из оружия времён Великой Отечественной войны.
Видео vk.com/a_lokot
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова