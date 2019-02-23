Злой «Игорёк» и галлюциногенный «Филин»: обзор военных машин, которые восхитят вас и напугают врага

Виртуальный парад боевой техники

Монстры входят или вот-вот войдут в пул отечественной боевой техники
Монстры входят или вот-вот войдут в пул отечественной боевой техники


Над новыми танками, подлодками и прочей техникой, которая плавает, ездит, летает и стреляет во имя родины, корпят конструкторы десятков бюро, раскиданных по всей стране. Оценить всю мощь отечественной оборонки, не торопясь и по всем параметрам, в России можно на международной выставке «Армия», которая в августе проходит в Подмосковье.


Мы предлагаем лета не ждать, а уже сейчас посмотреть на экспонаты, которыми можно гордиться. Кое-чем уже пользуются военные — не только в России, но и в других странах. А каким-то экспонатам еще предстоит показать, на что они способны.


Танк «Армата»


Злой «Игорёк» и галлюциногенный «Филин»: обзор военных машин, которые восхитят вас и напугают врага



Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. С 2009 года «Уралвагонзавод» постоянно модернизирует модель, и последняя модель — не без гордости объявляют разработчики — способна выдержать любой удар. Танк оборудован активной и динамической защитой, экипаж (до трех человек) находится в защитной бронированной капсуле отдельно от боекомплекта. Сам танк оснащен модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки, может следить, прицеливаться и бить в цель. Масса Т-14 — 49 тонн, машина вмещает трех человек.


Недавно танк отправили в серийное производство. По данным «Известий», Минобороны закупило двенадцать единиц и четыре бронированные машины для ремонта и эвакуации. После Парада Победы в Москве боевые танки распределят по военным частям России.


Тяжелая боевая машина пехоты (БМП) Т-15



Т-15 в центре
Т-15 в центре


Еще одна разработка «Уралвагонзавода» — на базе «Арматы», способная разгоняться по шоссе выше 70 км/ч. Машина стреляет на дальности 14 километров и более, боеприпасы способны уничтожить бронетехнику и летательные аппараты противника. Как и её родственники, Т-15 вынослива и выдерживает обстрелы. Экипаж находится в защитной капсуле.


Особенность Т-15, отмечает УВЗ, — это противоминная конструкция корпуса, которая защищает экипаж от подрыва мощных фугасов.


Бронеавтомобиль «Тигр»

Злой «Игорёк» и галлюциногенный «Филин»: обзор военных машин, которые восхитят вас и напугают врага

Российский броневик с удивительной судьбой. Производство «Тигра» инициировали арабы, они дали 60 миллионов долларов на разработку и изготовление техники. Первую модель, которую собрали на Горьковском автозаводе, показали в 2001 году на выставке в Абу-Даби. Заказчику машина понравилась, но по непонятным причинам он расторгнул контракт.


Чертежи и знания перекочевали с ГАЗа на Арзамасский машиностроительный завод, где с 2005 года «Тигры» стали производиться серийно. Масса одной такой машины — 7 тонн, она оборудована кондиционером и автопродувом колёс. После испытаний в Сирии «Тигру» добавили бронь на моторный отсек и сделали еще более угрожающую «морду».


Машина перевозит четырех человек и до 1500 кг груза по дорогам и бездорожью, максимальная скорость 120 км/ч. Единственный недостаток — «Тигр» не умеет плавать, но это не мешает ему пользоваться популярностью у военных. Недавно партию броневиков отправили в подразделения Южного военного округа в Абхазии.


Беспилотник-камикадзе



Новинку от концерна «Калашников» — высокоточный ударный беспилотный комплекс «КУБ-БЛА» — совсем недавно показали на выставке вооружений в ОАЭ. Эта пташка с расстояния бьет по наземным целям, координаты которой задаются виртуально. Длина беспилотника — 95 см, размах крыла — 1,2 метра, может лететь до 30 минут со скоростью до 130 км/ч.


«Смертельный КУБ», как уже окрестили разработку в прессе, — одна из перспективных моделей концерна «Калашников», потому что открывает новое направление в ведении боевых действий: благодаря скрытому запуску, высокой точности и бесшумности с таким аппаратом будет сложно бороться.


Галлюциногенный «Филин»



Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (в центре) уже оснащен системой «Филин»
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (в центре) уже оснащен системой «Филин»




В начале года корабли ВМФ стали оборудовать системой оптических помех «Филин»: станция работает на модуляции светового излучения, из-за чего мешает противнику прицелиться и вести борьбу — фактически он временно ослеплен.


Еще при испытании каждый пятый доброволец отмечал, что видит галлюцинации, а каждый второй — что не может ориентироваться в пространстве, испытывая тошноту и головокружение.


Станцией уже оснащены фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».


Боевой робот «Игорёк»


Злой «Игорёк» и галлюциногенный «Филин»: обзор военных машин, которые восхитят вас и напугают врага


Хит прошлого лета — антропоморфный робот с рабочим названием «Игорёк» от концерна «Калашников». Четырехметровый скромняга на двух бронированных ногах пока не может даже перемещаться, но уже всем нравится: в Сети сразу нашли в нем сходство с роботом из «Робокопа» и даже с Игорем Николаевым.



А если серьезно, комплекс предназначен для решения инженерных вопросов в боевой обстановке: на двуногом шасси находится кабина, в которой будет сидеть водитель. У робота две дистанционно управляемых руки-манипулятора. На выставке в 2020 году «Калашников» обещает показать доработанную версию, которая обретет способность перемещаться, будет исполнять конкретные указы человека в кабинке и, вероятнее всего, сменит название.


Зенитный ракетный комплекс «Сосна»


Тамаз Мухашаврия / YouTube.com


«Сосну», как и «Игорька», впервые показали прошлым летом, но, в отличие от боевого робота, ЗРК готов к эксплуатации в российской армии. Ракетный комплекс предназначен для защиты войск в любых формах боя, в том числе на марше, от воздушного нападения и разведки. Может работать в условиях ограниченной видимости и прочих помех.


«Сосна» базируется как на гусеничном шасси, так и на колесах, стреляет с ходу на скорости до 30 км/ч, пишет РИА «Новости». Цель находит автономно, зона поражения — до десяти километров по дальности и до пяти километров по высоте. В одну установку помещается 12 зенитных управляемых ракет «Сосна-Р».


Ракетный комплекс «Авангард»


Минобороны России / YouTube.com


В серийное производство запущен ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком — теперь уже точно. Сведения, которые еще в начале месяца СМИ осторожно передавали со ссылкой на источники, на этой неделе в послании Федеральному собранию подтвердил Владимир Путин. Блок, который способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по высоте и курсу и преодолевая любую ракетную оборону, президент сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли.


«Авангард» близится к цели, как огненный шар: температура поверхности в этот момент составляет 1600–2000 градусов Цельсия. Точные характеристики комплекса еще ни разу не публиковались. Предположительно, длина блока — до 5,5 метра, корпус устойчив к нагреву в несколько тысяч градусов и защищен от лазерного облучения.


Ядерная подлодка-беспилотник «Посейдон»



Минобороны России / YouTube.com 




Ещё одна оборонная гордость, о которой в своем послании говорил президент. Беспилотный подводный аппарат может двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей скорость обычных подводных лодок, торпед и любых кораблей. Беспилотник оснащен боеприпасами — как обычными, так и ядерными, соответственно, может поразить разные цели — как в воде, так и на суше.


Первый комплекс будет спущен на воду этой весной.


«Ночной охотник» с дронами


Злой «Игорёк» и галлюциногенный «Филин»: обзор военных машин, которые восхитят вас и напугают врага


Холдинг «Вертолеты России» готовит к испытаниям обновленную версию вертолета Ми-28НЭ — это ударный вертолет, оснащенный противотанковой ракетой «Хризантема-М», способной поразить цель с расстояния 10 километров. Вертолет может дистанционно работать с боевыми дронами, для этого в нем есть специальная система. Его также «научили» использовать авиабомбы весом до 500 кг, пишет РБК.


Впервые Ми-28НЭ в компании обновленных Ми-35М и Ми-35П показали прошлым летом. Конструкторы доработали двигатель и лопасти, за счет чего вертолетам будет проще летать в высокогорье, они также смогут выполнять фигуры сложного пилотажа.


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