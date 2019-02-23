Злой «Игорёк» и галлюциногенный «Филин»: обзор военных машин, которые восхитят вас и напугают врага

Монстры входят или вот-вот войдут в пул отечественной боевой техники





Над новыми танками, подлодками и прочей техникой, которая плавает, ездит, летает и стреляет во имя родины, корпят конструкторы десятков бюро, раскиданных по всей стране. Оценить всю мощь отечественной оборонки, не торопясь и по всем параметрам, в России можно на международной выставке «Армия», которая в августе проходит в Подмосковье.







Мы предлагаем лета не ждать, а уже сейчас посмотреть на экспонаты, которыми можно гордиться. Кое-чем уже пользуются военные — не только в России, но и в других странах. А каким-то экспонатам еще предстоит показать, на что они способны.





Танк «Армата»













Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. С 2009 года «Уралвагонзавод» постоянно модернизирует модель, и последняя модель — не без гордости объявляют разработчики — способна выдержать любой удар. Танк оборудован активной и динамической защитой, экипаж (до трех человек) находится в защитной бронированной капсуле отдельно от боекомплекта. Сам танк оснащен модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки, может следить, прицеливаться и бить в цель. Масса Т-14 — 49 тонн, машина вмещает трех человек.





Недавно танк отправили в серийное производство. По данным «Известий», Минобороны закупило двенадцать единиц и четыре бронированные машины для ремонта и эвакуации. После Парада Победы в Москве боевые танки распределят по военным частям России.





Тяжелая боевая машина пехоты (БМП) Т-15









Т-15 в центре





Еще одна разработка «Уралвагонзавода» — на базе «Арматы», способная разгоняться по шоссе выше 70 км/ч. Машина стреляет на дальности 14 километров и более, боеприпасы способны уничтожить бронетехнику и летательные аппараты противника. Как и её родственники, Т-15 вынослива и выдерживает обстрелы. Экипаж находится в защитной капсуле.





Особенность Т-15, отмечает УВЗ, — это противоминная конструкция корпуса, которая защищает экипаж от подрыва мощных фугасов.





Бронеавтомобиль «Тигр»

Российский броневик с удивительной судьбой. Производство «Тигра» инициировали арабы, они дали 60 миллионов долларов на разработку и изготовление техники. Первую модель, которую собрали на Горьковском автозаводе, показали в 2001 году на выставке в Абу-Даби. Заказчику машина понравилась, но по непонятным причинам он расторгнул контракт.





Чертежи и знания перекочевали с ГАЗа на Арзамасский машиностроительный завод, где с 2005 года «Тигры» стали производиться серийно. Масса одной такой машины — 7 тонн, она оборудована кондиционером и автопродувом колёс. После испытаний в Сирии «Тигру» добавили бронь на моторный отсек и сделали еще более угрожающую «морду».





Машина перевозит четырех человек и до 1500 кг груза по дорогам и бездорожью, максимальная скорость 120 км/ч. Единственный недостаток — «Тигр» не умеет плавать, но это не мешает ему пользоваться популярностью у военных. Недавно партию броневиков отправили в подразделения Южного военного округа в Абхазии.





Беспилотник-камикадзе









Новинку от концерна «Калашников» — высокоточный ударный беспилотный комплекс «КУБ-БЛА» — совсем недавно показали на выставке вооружений в ОАЭ. Эта пташка с расстояния бьет по наземным целям, координаты которой задаются виртуально. Длина беспилотника — 95 см, размах крыла — 1,2 метра, может лететь до 30 минут со скоростью до 130 км/ч.







«Смертельный КУБ», как уже окрестили разработку в прессе, — одна из перспективных моделей концерна «Калашников», потому что открывает новое направление в ведении боевых действий: благодаря скрытому запуску, высокой точности и бесшумности с таким аппаратом будет сложно бороться.







Галлюциногенный «Филин»









Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (в центре) уже оснащен системой «Филин»













В начале года корабли ВМФ стали оборудовать системой оптических помех «Филин»: станция работает на модуляции светового излучения, из-за чего мешает противнику прицелиться и вести борьбу — фактически он временно ослеплен.





Еще при испытании каждый пятый доброволец отмечал, что видит галлюцинации, а каждый второй — что не может ориентироваться в пространстве, испытывая тошноту и головокружение.





Станцией уже оснащены фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».





Боевой робот «Игорёк»









Хит прошлого лета — антропоморфный робот с рабочим названием «Игорёк» от концерна «Калашников». Четырехметровый скромняга на двух бронированных ногах пока не может даже перемещаться, но уже всем нравится: в Сети сразу нашли в нем сходство с роботом из «Робокопа» и даже с Игорем Николаевым.









А если серьезно, комплекс предназначен для решения инженерных вопросов в боевой обстановке: на двуногом шасси находится кабина, в которой будет сидеть водитель. У робота две дистанционно управляемых руки-манипулятора. На выставке в 2020 году «Калашников» обещает показать доработанную версию, которая обретет способность перемещаться, будет исполнять конкретные указы человека в кабинке и, вероятнее всего, сменит название.





Зенитный ракетный комплекс «Сосна»





Тамаз Мухашаврия / YouTube.com





«Сосну», как и «Игорька», впервые показали прошлым летом, но, в отличие от боевого робота, ЗРК готов к эксплуатации в российской армии. Ракетный комплекс предназначен для защиты войск в любых формах боя, в том числе на марше, от воздушного нападения и разведки. Может работать в условиях ограниченной видимости и прочих помех.





«Сосна» базируется как на гусеничном шасси, так и на колесах, стреляет с ходу на скорости до 30 км/ч, пишет РИА «Новости». Цель находит автономно, зона поражения — до десяти километров по дальности и до пяти километров по высоте. В одну установку помещается 12 зенитных управляемых ракет «Сосна-Р».





Ракетный комплекс «Авангард»





Минобороны России / YouTube.com





В серийное производство запущен ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком — теперь уже точно. Сведения, которые еще в начале месяца СМИ осторожно передавали со ссылкой на источники, на этой неделе в послании Федеральному собранию подтвердил Владимир Путин. Блок, который способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по высоте и курсу и преодолевая любую ракетную оборону, президент сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли.





«Авангард» близится к цели, как огненный шар: температура поверхности в этот момент составляет 1600–2000 градусов Цельсия. Точные характеристики комплекса еще ни разу не публиковались. Предположительно, длина блока — до 5,5 метра, корпус устойчив к нагреву в несколько тысяч градусов и защищен от лазерного облучения.





Ядерная подлодка-беспилотник «Посейдон»









Минобороны России / YouTube.com













Ещё одна оборонная гордость, о которой в своем послании говорил президент. Беспилотный подводный аппарат может двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей скорость обычных подводных лодок, торпед и любых кораблей. Беспилотник оснащен боеприпасами — как обычными, так и ядерными, соответственно, может поразить разные цели — как в воде, так и на суше.





Первый комплекс будет спущен на воду этой весной.





«Ночной охотник» с дронами









Холдинг «Вертолеты России» готовит к испытаниям обновленную версию вертолета Ми-28НЭ — это ударный вертолет, оснащенный противотанковой ракетой «Хризантема-М», способной поразить цель с расстояния 10 километров. Вертолет может дистанционно работать с боевыми дронами, для этого в нем есть специальная система. Его также «научили» использовать авиабомбы весом до 500 кг, пишет РБК.





Впервые Ми-28НЭ в компании обновленных Ми-35М и Ми-35П показали прошлым летом. Конструкторы доработали двигатель и лопасти, за счет чего вертолетам будет проще летать в высокогорье, они также смогут выполнять фигуры сложного пилотажа.



