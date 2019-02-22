Однофамилец известного кондитера открыл у Центрального рынка кафе с десертами в форме фруктов

Заведение открыл предприниматель по фамилии Дудник, но другой

Пирожное «Персик» из сливочного крема с начинкой из кусочка персика в желе за 160 рублей
Пирожное «Персик» из сливочного крема с начинкой из кусочка персика в желе за 160 рублей


В высотке на улице Гоголя около Центрального рынка Новосибирска открылась кофейня-кондитерская «Сан-Тортино». Заведение открыла семья кондитера по фамилии Дудник.


«Сан-Тортино» заняла угловое помещение в двухэтажной торговой пристройке к жилой высотке на Гоголя, 26, которая построена здесь совсем недавно на месте снесённого барака. У заведения пока нет даже вывески. О том, что здесь работает кофейня, можно только догадаться по рукописным объявлениям, наклеенным на окна внутри кафе.


Окна кондитерской выходят на улицу Гоголя. Правда, с самой улицы заведение заметить непросто 
Окна кондитерской выходят на улицу Гоголя. Правда, с самой улицы заведение заметить непросто 


Внутри кафе всего четыре стола, а заказ нужно делать у стойки. В меню пока нет ничего, кроме десертов и кофе. 


Часть десертов выполнена в форме фруктов — персика, груши, яблока и т.д. Кусочки или джем из этих фруктов используются и в самих десертах. Цены начинаются от 160 рублей, кофе (который готовят в автомате) стоит от 90 рублей.


Кондитерская открылась в построенной недавно высотке
Кондитерская открылась в построенной недавно высотке


Кондитерскую открыл начинающий предприниматель Григорий Дудник вместе с женой и другими членами семьи. Сам Григорий ранее работал поваром, однако решил переквалифицироваться в кондитеры. Все торты и пирожные в кафе придуманы и сделаны им лично. Производство расположено здесь же, буквально за стеной.


К сети Dudnik Григорий отношения не имеет. «Просто у меня тоже такая фамилия», — говорит он.


Небольшие кондитерские, где десерты не только продаются, но и производятся на месте, — явный тренд последнего времени. Так, в прошлом году в Новосибирске открылись кондитерские «Анна Павлова» (в бизнес-центре на проспекте Димитрова), Melissa Shop (в помещении трибуны стадиона «Спартак» на Каменской), а в начале этого года семья молодых кондитеров открыла заведение Biscuit House в жилом комплексе «Квартал на Декабристов».

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