«Моей вины вообще там нет. Я не понимаю, в чём меня обвиняют. Сейчас доказательная база не выдерживает <...> ничего»,

В пятницу, 22 февраля, в Центральном районном суде города Новосибирска состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения замдиректора клиники Мешалкина Евгению Покушалову, которого подозревают в хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег. После решения суда о заключении под стражу на срок 1 месяц и 30 суток Евгений Покушалов заявил, что не признаёт вину.



— коротко сообщил Евгений Покушалов в зале суда.



Редакция НГС вела онлайн-трансляцию из суда, куда Покушалова сегодня привезли в наручниках.



Прежде чем стало известно о задержании Покушалова — известного учёного и обладателя премии от Владимира Путина, — утром 20 февраля очевидцы сообщили о рейде ФСБ в клинике, причём утверждали, что силовики были с автоматами. Позже выяснилось, что это были обыски «по делу о коррупции должностных лиц», касающиеся заместителя руководителя клиники Мешалкина, — во всяком случае, так заявили НГС в управлении.



В отношении ученого возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём), сообщило в тот день издание «Коммерсантъ».



В день задержания Покушалова директор научного центра Александр Караськов заявил, что считает произошедшее настоящим «беспределом».

