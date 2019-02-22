Днём 22 февраля Центральный суд Новосибирска вынес решение о мере пресечения в отношении топ-менеджера клиники Мешалкина Евгения Покушалова — его отправят в СИЗО почти на два месяца. Согласно решению суда, Евгений Покушалов должен быть заключён под стражу в следственном изоляторе. По словам судьи, Покушалов может препятствовать ходу следствия или воздействовать на свидетелей. Помимо этого, судья отметила, что у Евгения Покушалова имеется недвижимость в США.

Редакция НГС вела онлайн-трансляцию из суда, куда Покушалова сегодня привезли в наручниках.

Прежде чем стало известно о задержании Покушалова — известного учёного и обладателя премии от Владимира Путина, — утром 20 февраля очевидцы сообщили о рейде ФСБ в клинике, причём утверждали, что силовики были с автоматами. Позже выяснилось, что это были обыски «по делу о коррупции должностных лиц», касающиеся заместителя руководителя клиники Мешалкина, — во всяком случае, так заявили НГС в управлении.



В отношении ученого возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём), сообщило в тот день издание «Коммерсантъ».



В день задержания Покушалова директор научного центра Александр Караськов заявил, что считает произошедшее настоящим «беспределом».

