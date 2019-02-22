Перепродал и заработал: Land Cruiser 200 и Mazda CX-5 лучше всего берегут деньги

НГС узнал, какие машины меньше всего теряют в цене за 3 года

Toyota Land Cruiser 200 стал лучшим в категории больших внедорожников
Toyota Land Cruiser 200 стал лучшим в категории больших внедорожников


Агентство «Автостат» в своем исследовании остаточной стоимости автомобилей выявило лидеров 2018 года в основных массовых сегментах авторынка России. Аналитики оценивали цену машины в 2015 году в салоне и её стоимость в 2018 году на вторичном рынке — стоимость авто сравнили в абсолютных рублевых ценах. 


В быстрорастущем сегменте кроссоверов в подклассе SUV (C) лучшим автомобилем стала Mazda CX-5. Через 3 года эксплуатации она сохраняет почти всю свою стоимость — 92,06%. В подклассе SUV (E) крупных внедорожников отличился Toyota Land Cruiser 200, он сохраняет 87,24% уплаченных за него денег.


«Land Cruiser 200 — машина очень популярная, и поэтому она не сильно теряет в цене, цена же определяется спросом. Везде спрос на него высокий по понятным причинам, дорог нет, можно только на джипах ездить по нашей стране», — пояснил независимый эксперт, руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьёв.


В категории бюджетных автомобилей B-класса лучшим оказался хетчбэк Renault Sandero, сохраняющий 85,51% цены. В бизнес-классе D популярную Toyota Camry обогнал Skoda Superb с показателем 84,01%. Хуже всего «хранить» деньги в С-классе. Высший показатель у седана Hyundai Elantra составляет 82,48%.


Ранее портал НГС выяснял, как съездить в Москву и купить популярный кроссовер на 200 тысяч дешевле, чем в Новосибирске. 

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