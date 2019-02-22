Ремонт для Ленина и Дуси Ковальчук: власти отреставрируют дома-памятники в центре Новосибирска

Также ремонта дождались краеведческий музей и революционное здание у Речного вокзала

В 2019 году власти намерены отремонтировать несколько памятников архитектуры на Красном проспекте. На фото — Дом Ленина на Красном проспекте, 32, где работает камерный зал филармонии
В 2019 году власти намерены отремонтировать несколько памятников архитектуры на Красном проспекте. На фото — Дом Ленина на Красном проспекте, 32, где работает камерный зал филармонии


Власти Новосибирской области намерены отремонтировать в 2019 году несколько памятников архитектуры — в основном реставрационные работы коснутся памятников в центре города.


Об этом рассказала сегодня, 22 февраля, и.о. начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.


«[В 2019 году запланирован ремонт] на учреждениях культуры Новосибирской области.


Например, это ремонт фасадов здания памятника Дом Ленина на Красном проспекте, 32, здание Новосибирской филармонии. Запланировано завершение реставрационных работ штукатурных элементов <…> в городском торговом корпусе на Красном проспекте, 23, здание краеведческого музея. 


У нас предусмотрен ремонт цоколей художественного училища на Красном проспекте, 9. У нас ещё есть ряд <…> небольших объектов <…> — это работы на доме Дуси Ковальчук, улица Ленина, 92Б. Работы на доме, где размещался Закаменский комитет комсомола по улице Инской, 55», — уточнила Елена Медведева.


НГС подробно рассказывал историю дома Дуси Ковальчук на Ленина, 92Б — сначала там проводили подпольные собрания, а потом открыли сауну
НГС подробно рассказывал историю дома Дуси Ковальчук на Ленина, 92Б — сначала там проводили подпольные собрания, а потом открыли сауну


Она сообщила, что точная стоимость реставрации этих зданий пока неизвестна, но большая её часть будет выделена из областного бюджета.


«Это исходит от потребностей <…>. Сумму я вам сейчас не назову, но скажу, что Ленина, 92Б и Инская, 55 — это <…> расходы областного бюджета в соответствии с проектной документацией. По Красному проспекту, 32 ремонт фасадов был запланирован в рамках софинансирования со стороны областного бюджета. Пока не готова вам прокомментировать ни сумму, ни как это пройдёт. Городской торговый корпус на Красном проспекте, 23 — там будет и прямое финансирование, и финансирование через госзадание по НПЦ (Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия. — Прим. ред.), но это всё областной бюджет», — объяснила она.

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