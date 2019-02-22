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Дороги и транспорт

На площади Ленина массово остановили водителей — девушки-автоинспекторы вручили им подарки

Так водителей поздравили с Днём защитника Отечества

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Водителям подарили безалкогольные напитки и попросили не пить за рулём

Фото: Густаво Зырянов  / НГС

Сегодня днём, 22 февраля, автоинспекторы целый час останавливали водителей в центре Новосибирска, чтобы поздравить их с наступающим Днём защитника Отечества.

Акция началась в полдень — в течение часа 5 девушек-автоинспекторов остановили около сотни машин.

«Девушки обращались к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила дорожного движения, особенно в праздничные дни употребив алкоголь, не садиться за руль», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

Остановленным водителям вручали безалкогольные напитки, сертификаты Всероссийского общества автомобилистов. Также девушки проводили тест на знание правил дорожного движения у водителей.

Водителей поздравляли 5 автоинспекторов

Фото: Густаво Зырянов  / НГС

Кроме напитков водителям подарили сертификаты

Фото: Густаво Зырянов  / НГС

Во время акции автоинспекторы постарались остановить все проезжающие автомобили

Фото: Густаво Зырянов  / НГС

Поздравления получили около 100 водителей

Фото: Густаво Зырянов  / НГС

Акция прошла на пятачке на углу Красного проспекта и улицы Орджоникидзе

Фото: Густаво Зырянов  / НГС

Сегодня автоинспекторы объявили также об акции «Нетрезвый водитель» — она пройдёт в ближайшие выходные, в том числе во время праздника.

Как поздравляют с праздником других новосибирцев, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

Мы ждём от вас праздничные фото и видео — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

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Елена Громкова

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ГИБДДплощадь Ленина23 Февраля

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КОММЕНТАРИИ (8)Обсудить
22 фев 2019 в 14:33
+3 −0
Девушки поголовно старлеи и капитаны. Через пяток-другой лет на пенсию. Жизнь удалась.
22 фев 2019 в 14:33
+3 −0
...и старательно принюхивались к дыханию водителей )
Кто в лес, кто по дрова
22 фев 2019 в 14:35
+1 −1
Опять этот колхоз в центре города!
Почему у девушек-инспекторов разная униформа, они что, ополченцы что ли?
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