На площади Ленина массово остановили водителей — девушки-автоинспекторы вручили им подарки

«Девушки обращались к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила дорожного движения, особенно в праздничные дни употребив алкоголь, не садиться за руль», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

Акция началась в полдень — в течение часа 5 девушек-автоинспекторов остановили около сотни машин.

Сегодня днём, 22 февраля, автоинспекторы целый час останавливали водителей в центре Новосибирска, чтобы поздравить их с наступающим Днём защитника Отечества.

Остановленным водителям вручали безалкогольные напитки, сертификаты Всероссийского общества автомобилистов. Также девушки проводили тест на знание правил дорожного движения у водителей.

Во время акции автоинспекторы постарались остановить все проезжающие автомобили

Акция прошла на пятачке на углу Красного проспекта и улицы Орджоникидзе

Сегодня автоинспекторы объявили также об акции «Нетрезвый водитель» — она пройдёт в ближайшие выходные, в том числе во время праздника.

Как поздравляют с праздником других новосибирцев, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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