На площади Ленина массово остановили водителей — девушки-автоинспекторы вручили им подарки

23 февраля в офисах Новосибирска
НГС в режиме онлайн рассказывает, как отмечают сегодня в офисах День защитника Отечества. Присылайте нам свои фото и видео через форму обратной связи, на почту news@ngs.ru или в Whatsapp на номер 8-923-157-0000!
НГС в режиме онлайн рассказывает, как отмечают сегодня в офисах День защитника Отечества. Присылайте нам свои фото и видео через форму обратной связи, на почту news@ngs.ru или в Whatsapp на номер 8-923-157-0000!
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Водителям подарили безалкогольные напитки и попросили не пить за рулём
Сегодня днём, 22 февраля, автоинспекторы целый час останавливали водителей в центре Новосибирска, чтобы поздравить их с наступающим Днём защитника Отечества.
Акция началась в полдень — в течение часа 5 девушек-автоинспекторов остановили около сотни машин.
«Девушки обращались к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила дорожного движения, особенно в праздничные дни употребив алкоголь, не садиться за руль», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
Остановленным водителям вручали безалкогольные напитки, сертификаты Всероссийского общества автомобилистов. Также девушки проводили тест на знание правил дорожного движения у водителей.
Сегодня автоинспекторы объявили также об акции «Нетрезвый водитель» — она пройдёт в ближайшие выходные, в том числе во время праздника.
Как поздравляют с праздником других новосибирцев, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова
Почему у девушек-инспекторов разная униформа, они что, ополченцы что ли?