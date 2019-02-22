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Дороги и транспорт

Ехать можно: мэрия сделала публичной дорогу посреди карьера в Ленинском районе

Власти наложили сервитут на участок, по которому ходят местные жители

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Теперь арендатор песчаного месторождения не сможет закрыть дорогу для местных жителей

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Городские власти установили публичный сервитут на проход через территорию песчаного месторождения «Кучино» в Ленинском районе — документ подписан 19 февраля и опубликован на сайте мэрии.

Площадь участка дороги по документу — более 3 тысяч кв. м, она соединяет улицы Рионскую и Клубную и ведёт от жилых улиц к школе, поликлинике, почте и аптеке.

Участок, по которому проходит дорога, выделен для разработки песчаного карьера — на прошлой неделе стало известно, что местные жители, заручившись поддержкой депутата Дмитрия Козловского, направили властям письма с просьбой остановить его разработку.

Дорога входила в перечень депутатских наказов: её хотели отремонтировать, но оказалось, что сделать это на частной территории нельзя

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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова 

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КОММЕНТАРИИ (25)Обсудить
Чижик
22 фев 2019 в 17:26
+1 −2
Городские власти могли бы договориться с владельцем дороги, чтоб починить ее. Но видимо не заинтересованы в удобстве граждан.
Прогресс
22 фев 2019 в 17:34
+0 −2
Чиновникам лишь бы подпись черкнуть и проблему с плеч долой. Там же люди весной и осенью никуда выбраться не могут
Трудный день
22 фев 2019 в 17:30
+0 −1
А больше копать негде? Это ж город, там дети любопытные полезут посиотреть.
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