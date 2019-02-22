Ехать можно: мэрия сделала публичной дорогу посреди карьера в Ленинском районе

Городские власти установили публичный сервитут на проход через территорию песчаного месторождения «Кучино» в Ленинском районе — документ подписан 19 февраля и опубликован на сайте мэрии.



Площадь участка дороги по документу — более 3 тысяч кв. м, она соединяет улицы Рионскую и Клубную и ведёт от жилых улиц к школе, поликлинике, почте и аптеке.



Участок, по которому проходит дорога, выделен для разработки песчаного карьера — на прошлой неделе стало известно, что местные жители, заручившись поддержкой депутата Дмитрия Козловского, направили властям письма с просьбой остановить его разработку.

