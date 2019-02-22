Добавка за почёт: уважаемым новосибирцам задним числом повысили выплаты

23 февраля в офисах Новосибирска
НГС в режиме онлайн рассказывает, как отмечают сегодня в офисах День защитника Отечества. Присылайте нам свои фото и видео через форму обратной связи, на почту news@ngs.ru или в Whatsapp на номер 8-923-157-0000!
НГС в режиме онлайн рассказывает, как отмечают сегодня в офисах День защитника Отечества. Присылайте нам свои фото и видео через форму обратной связи, на почту news@ngs.ru или в Whatsapp на номер 8-923-157-0000!
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Звание почётного жителя Новосибирска приносит более 40 тысяч рублей ежемесячно. На фото — почётный житель города, спортсмен и политик Александр Карелин
Городские власти с 1 января 2019 года повысили ежемесячное вознаграждение почётным жителям города — постановление об этом подписано 18 февраля и опубликовано на сайте мэрии.
В документе указано, что с начала года вознаграждение новосибирцам, удостоенным звания «Почётный житель города» увеличилось на индекс цен за прошлый год. Если в 2018 году почётные жители ежемесячно получали
Среди ныне живущих новосибирцев, получивших звание почётных жителей города: Герой Социалистического труда Иван Шурбин и ветеран труда Владимир Боков, учёные Николай Добрецов, Александр Скринский, Александр Асеев и Юрий Ершов, ветераны Великой Отечественной войны Дмитрий Бакуров и Вениамин Чебанов, а также солист Театра музкомедии Иван Ромашко, известный мостостроитель Альберт Кошкин, инициатор создания Большого новосибирского планетария Леонид Сикорук, гендиректор Треста «Связьстрой-6» Владимир Агеев.
Кроме того, ежемесячные выплаты повысили первому мэру города Ивану Индинку, спортсмену и депутату Госдумы Александру Карелину, экс-губернаторам области Виктору Толоконскому и Владимиру Городецкому и бывшему главе Новосибирской митрополии РПЦ митрополиту Тихону.
В отличие от доходов, цены растут куда чаще, чем раз в год: в конце 2018 года НГС подробно писал о том. что подорожает, а в этом году разобрался, сколько и за что мы платим по квитанциям ЖКХ.
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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова
А то они мало различными советниками, депутатами и совфредавцами получают.А простым пенсионерам достаточно прожиточного минимума.