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Экономика

Добавка за почёт: уважаемым новосибирцам задним числом повысили выплаты

Мэрия объяснила индексацию ростом цен

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Звание почётного жителя Новосибирска приносит более 40 тысяч рублей ежемесячно. На фото — почётный житель города, спортсмен и политик Александр Карелин 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Городские власти с 1 января 2019 года повысили ежемесячное вознаграждение почётным жителям города — постановление об этом подписано 18 февраля и опубликовано на сайте мэрии.

В документе указано, что с начала года вознаграждение новосибирцам, удостоенным звания «Почётный житель города» увеличилось на индекс цен за прошлый год. Если в 2018 году почётные жители ежемесячно получали 41 278 рублей, то в 2019 году будут получать 41 938 рублей. Вдовы почётных жителей Новосибирска, не вступившие в новый брак, в 2019 году будут получать на 330 рублей больше: 20 969 рублей. Сумма не учитывает НДФЛ.

Среди ныне живущих новосибирцев, получивших звание почётных жителей города: Герой Социалистического труда Иван Шурбин и ветеран труда Владимир Боков, учёные Николай Добрецов, Александр Скринский, Александр Асеев и Юрий Ершов, ветераны Великой Отечественной войны Дмитрий Бакуров и Вениамин Чебанов, а также солист Театра музкомедии Иван Ромашко, известный мостостроитель Альберт Кошкин, инициатор создания Большого новосибирского планетария Леонид Сикорук, гендиректор Треста «Связьстрой-6» Владимир Агеев.

Кроме того, ежемесячные выплаты повысили первому мэру города Ивану Индинку, спортсмену и депутату Госдумы Александру Карелину, экс-губернаторам области Виктору Толоконскому и Владимиру Городецкому и бывшему главе Новосибирской митрополии РПЦ митрополиту Тихону.

В отличие от доходов, цены растут куда чаще, чем раз в год: в конце 2018 года НГС подробно писал о том. что подорожает, а в этом году разобрался, сколько и за что мы платим по квитанциям ЖКХ.

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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова 

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Лиза Пичугина

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рост зарплатрост цен

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КОММЕНТАРИИ (63)Обсудить
Думающая
22 фев 2019 в 14:01
+26 −0
В других странах, чем больше получает человек тем меньше дает ему гос-во и требует налоги (вплоть до 75 % прогрессивный налог), у нас же какой то театр абсурда - чем богаче человек тем больше ему помогает гос-во, сверхбогатым так вообще налоговые льготы дают
Блин
22 фев 2019 в 13:56
+24 −1
Конечно, некоторым нищим и несчастным повышение нужно.
А то они мало различными советниками, депутатами и совфредавцами получают.А простым пенсионерам достаточно прожиточного минимума.
22 фев 2019 в 14:02
+17 −0
Когда вас всех погонят метлой!
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