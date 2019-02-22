Добавка за почёт: уважаемым новосибирцам задним числом повысили выплаты

Городские власти с 1 января 2019 года повысили ежемесячное вознаграждение почётным жителям города — постановление об этом подписано 18 февраля и опубликовано на сайте мэрии.



В документе указано, что с начала года вознаграждение новосибирцам, удостоенным звания «Почётный житель города» увеличилось на индекс цен за прошлый год. Если в 2018 году почётные жители ежемесячно получали 41 278 рублей, то в 2019 году будут получать 41 938 рублей. Вдовы почётных жителей Новосибирска, не вступившие в новый брак, в 2019 году будут получать на 330 рублей больше: 20 969 рублей. Сумма не учитывает НДФЛ.

