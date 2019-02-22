Сибирячка отсудила у KFC 30 тысяч рублей за сломанный зуб

Сибирячка ушла из ресторана со сломанным зубом — владельцы ресторана в суде настаивали, что их вины в этом нет





Жительница Новосибирска отсудила компенсацию у ресторана KFC — она сломала зуб во время еды.







«Ощущение, что что-то попало на зуб, и я понимаю, что что-то мне как-то больно и он явно не в порядке. <…> Половина зуба, вся задняя стенка — она отломилась», — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая посетительница ресторана, попросившая не указывать её имя и фамилию.







По её словам, этот случай произошёл в июне 2018 года в ресторане KFC в торговом центре «Юпитер».







Как следует из решения, размещённого на сайте Центрального районного суда Новосибирска, гостья пришла в ресторан вместе с мужем и заказала два хот-дога, порцию картофеля фри, два «Пепси» и три соуса на общую сумму 387 рублей. Но в картофеле фри, согласно заявлению гостьи, оказалась твёрдая частица, о которую она и сломала зуб.







«Что это конкретно, нельзя сказать, но что-то было такое твёрденькое, пережаренное. На кость это не было похоже, на камень тоже. Остаётся предположение, что это какая-то зажарка», — пояснила пострадавшая.







Как сообщается в материалах суда,





посетительница оповестила о случившемся администратора ресторана, а после обратилась в стоматологическую клинику, чтобы понять, в какую сумму может обойтись лечение. После этого она отправила претензию в ресторан, но денег за сломанный зуб ей так и не выплатили.







С иском в суд в интересах клиентки обратилось общественное учреждение защиты прав потребителей в Новосибирской области «Аурис». Ответчиком по делу стало ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс», работающее под торговой маркой KFC. Истцы просили взыскать с владельцев ресторана убытки на лечение — 16 500 рублей (именно в такую сумму в клинике предварительно оценили восстановление зуба с установкой коронки). Кроме того, пострадавшая посетительница ресторана попросила 8250 рублей в качестве компенсации морального вреда.







Ответчик просил в удовлетворении исковых требований отказать, следует из письменных объяснений «Интернэшнл Ресторант Брэндс», которые компания предоставила в суд в декабре 2018 года (копия документа есть в редакции НГС). В объяснениях говорится, что после того как гостья ресторана пожаловалась на сломанный зуб, менеджер смены ощупала кусочек картофеля фри, ставший причиной для иска.







«Кусочек картофеля размером примерно 0,5 сантиметра визуально выглядел как стандартный картофель фри, тактильно ощущался как мягкий картофель, приготовленный по технологии ресторана, твёрдыми свойствами, способными вызвать затруднения при жевании, не обладал», — говорится в объяснениях ответчика.







Суд встал на сторону посетительницы ресторана со сломанным зубом





Ответчик посчитал, что зуб не мог сломаться о картошку — истцы не предоставили заключения экспертизы о причинно-следственной связи, а, согласно справке от стоматолога, раньше этот зуб уже был запломбирован. Также в объяснении говорится о том, что ответчик не удовлетворил полученную в августе претензию от посетительницы ресторана, в том числе потому, что она могла получить бесплатную стоматологическую помощь по программе ОМС, а не идти сразу в платную клинику. Кроме того, компания «Интернэшнл Ресторант Брэндс» посчитала завышенной сумму компенсации морального вреда, о которой просили истцы. В объяснениях отмечается, что с момента поломки зуба сибирячка его так и не вылечила, а это, по мнению ответчика, говорит «об отсутствии физических и нравственных страданий».





Суд предложил ответчику назначить экспертизу и доказать, что он не виновен. Но таких доказательств компания не предоставила, говорится в материалах Центрального районного суда.







В итоге суд встал на сторону посетительницы ресторана.





«Требование истца о взыскании убытков на лечение зуба является обоснованным и подлежит удовлетворению в заявленном размере, поскольку истец будет вынуждена нести расходы по лечению зуба, повреждение которого было получено в связи с некачественным оказанием <...> услуги общественного питания», — сообщается в решении суда.







Центральный районный суд решил взыскать в пользу сибирячки со сломанным зубом 32 250 рублей.





В эту сумму вошли предварительная стоимость лечения ( 16 500 рублей), компенсация морального вреда (5000 рублей) и штраф в размере 10 750 рублей, который компания «Интернэшнл Ресторант Брэндс» обязана выплатить за то, что не удовлетворила требования клиентки в добровольном порядке. При этом сумму штрафа посетительница ресторана и «Аурис» должны будут разделить поровну.







Судебное решение в законную силу ещё не вступило. Корреспонденту НГС не удалось выяснить, планирует ли ответчик его обжаловать. В пресс-службе российского подразделения корпорации YUM! Brands, которой принадлежит бренд KFC, сообщили, что сожалеют о неприятности, которая случилась с посетительницей ресторана. «Здоровье и благополучие гостей — наш безусловный приоритет», — пояснили в пресс-службе.







Также в корпорации отметили, что продукция торговой марки KFC «проходит многоступенчатый контроль во время производства, хранения, доставки, приготовления и сервировки блюд».







В свою очередь посетительница ресторана сообщила корреспонденту НГС, что сломанный зуб ещё не вылечила. «Вот как я получу эти деньги, так пойду к стоматологу», — пояснила она.





Ранее пассажир авиакомпании S7 сломал зуб во время приема пищи на борту рейса Новосибирск — Екатеринбург. Это случилось, когда мужчина ел сэндвич с курицей.

