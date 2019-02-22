На 20 километров хватит: на ремонт новосибирских дорог потратят больше 1 миллиарда

Работы будут произведены в рамках национального проекта БКАД





По проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году в Новосибирске отремонтируют городские магистрали на общую сумму 1 миллиард 15 миллионов рублей.





Об этом сегодня сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





По его словам, из этой суммы 480 миллионов даст федеральный бюджет, 320 миллионов — областной, а 215 миллионов — городской. Общая протяженность отремонтированных дорог составит 20 километров.





«По ремонту и выравниванию асфальтобетонного покрытия будут произведены работы на четырёх объектах: на улице Гоголя (от Мичурина до Ипподромской), на улице Фрунзе (от Советской до Кошурникова), Бердском шоссе (от Матвеевки до проспекта Строителей) и на улице Жуковского (от Тимирязева до Мочищенского шоссе).





Капитальный ремонт с полным комплексом работ и обустройством будет выполнен на трех объектах: на улице Фабричной (от Большевистской до развилки Димитровского моста), на улице Большевистской (от дома № 48 до Выборной), на Красном проспекте (от Горького до Колыванской).





[Удастся] приступить к реконструкции, в первую очередь, трех объектов: Гусинобродское шоссе (от Коминтерна до ТЦ «Восток»), улица Кедровая (от границ города до Охотской) и ул. 2-я Станционная (перекресток с Большой)», — пояснил Анатолий Локоть.





В феврале стало известно, что масштабный ремонт ждёт улицу Большевистскую — здесь появятся камеры и островки безопасности. Ремонт сделают как минимум на 2 км одной из ключевых улиц Новосибирска.