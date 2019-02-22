Праздник трезвости: ГИБДД решила ловить пьяных водителей 23 февраля

Сотрудники ДПС будут дежурить на улицах Новосибирска все выходные

Акция «Нетрезвый водитель» закончится утром 25 февраля
Акция «Нетрезвый водитель» закончится утром 25 февраля


Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в ближайшие выходные в городе пройдёт акция «Нетрезвый водитель».


С 9:00 22 февраля до 9:00 25 февраля автоинспекторы будут усиленно искать пьяных за рулём, сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.


«Проверки будут проводиться с утра сегодняшнего утра до утра понедельника. По всем районам города будут уделено внимание [нетрезвым водителям]», — рассказал о предстоящих проверках Владислав Савченков, не раскрывая конкретных улиц, на которых будет усилено патрулирование.


В ГИБДД уточнили, что за 2018 год автоинспекторы города составили 1830 протоколов на пьяных водителей, ещё 1401 водитель отказался от медицинского освидетельствования. 503 водителя попались в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не в первый раз — им грозит уголовное наказание.


Справка: За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности.

О том, как проходят подобные спецоперации, корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда дежурство закончилось погоней за пьяным лихачом по ночным улицам.

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