Праздник трезвости: ГИБДД решила ловить пьяных водителей 23 февраля

Сотрудники ДПС будут дежурить на улицах Новосибирска все выходные

Акция «Нетрезвый водитель» закончится утром 25 февраля





Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в ближайшие выходные в городе пройдёт акция «Нетрезвый водитель».





С 9:00 22 февраля до 9:00 25 февраля автоинспекторы будут усиленно искать пьяных за рулём, сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.





«Проверки будут проводиться с утра сегодняшнего утра до утра понедельника. По всем районам города будут уделено внимание [нетрезвым водителям]», — рассказал о предстоящих проверках Владислав Савченков, не раскрывая конкретных улиц, на которых будет усилено патрулирование.





В ГИБДД уточнили, что за 2018 год автоинспекторы города составили 1830 протоколов на пьяных водителей, ещё 1401 водитель отказался от медицинского освидетельствования. 503 водителя попались в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не в первый раз — им грозит уголовное наказание.





Справка: За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности.





О том, как проходят подобные спецоперации, корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда дежурство закончилось погоней за пьяным лихачом по ночным улицам.

