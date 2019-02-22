Новосибирская биатлонистка промахнулась 4 раза, но все равно выиграла эстафету чемпионата Европы

Россияне пришли к финишу с большим отрывом от соперников





Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова вместе с напарником по команде олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко стали первыми в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в белорусских Раубичах, сообщает Союз биатлонистов России.





Дмитрий Малышко финишировал первым и обогнал соперников на 20 секунд — второй к финишу пришла команда Швеции, а бронзовыми призёрами гонки стали французы.







«Российский дуэт лидировал всю первую половину гонки вплоть до третьего этапа, когда Евгения Павлова допустила четыре промаха на лежке, вынуждена была зайти на штрафной круг и уступила первое место. Впрочем, Евгения сумела удержаться за лидерами и передала Малышко эстафету всего в пяти секундах от француза Аристида Бегу. На заключительном отрезке Дмитрий показал лучший ход и намного опередил соперников, несмотря на четыре промаха. Последнюю мишень на стойке он закрыл последним дополнительным патроном», — говорится в сообщении Союза биатлонистов России.







После гонки Евгения Павлова призналась СБР, что расстроилась из-за штрафного круга, но попыталась нагнать скорость на дистанции. Позже Дмитрий Малышко сказал, что сильный ветер помешал многим спортсменам сделать меткие выстрелы.





«Я не удивился промаху норвежца на последнем рубеже. Он всегда самый нервный. К тому же с таким сильным ветром, как тут, стрельба всегда превращается в лотерею», — прокомментировал Союзу биатлонистов России Дмитрий Малышко.





В конце января новосибирский лыжник Андрей Собакарёв победил в масс-старте на 30 километров классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров.