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Вышла из машины возле поликлиники и пропала: в Новосибирске таинственно исчезла мать двоих детей

Об Анрике Добровольской ничего не известно уже пять дней

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Анрика Добровольская пропала пять дней назад — коллеги высадили её из машины возле поликлиники на улице Широкой

Фото: предоставлено Евгенией Рагозиной

В Новосибирске пять дней назад пропала 29-летняя Анрика Добровольская: дома её ждут родители и две дочери.

Анрика Добровольская исчезла вечером 17 февраля. Последними, кто видел девушку, были её коллеги, которые около 20:30 подвезли Анрику к зданию городской поликлиники № 18 на Широкой, 113, рассказала НГС подруга пропавшей Евгения Рагозина.

«Она <…> вышла из машины, сказала, что у неё там где-то какая-то приятельница рядом живёт, что она там дальше сама дойдёт. То есть конкретного адреса <…> этой подруги мы не знаем, что это за девушка, тоже не знаем», — пояснила Евгения Рагозина.

Домой 29-летняя Анрика так и не пришла. По словам Евгении Рагозиной, около 21:00 мама написала Анрике сообщение в WhatsApp — девушка его прочитала, но ничего не ответила. В 23:10 она в последний раз вышла в онлайн в соцсети «ВКонтакте». После этого связь с ней оборвалась, её номер стал недоступен. Не появилась девушка на следующий день и на работе — в магазине «По карману» на улице Станиславского. 

Дома Анрику Добровольскую ждут родители и две дочери. По словам Евгении Рагозиной, раньше девушка никогда не терялась и, даже если шла гулять или собиралась заночевать у подруги, всегда предупреждала об этом маму.

«Первый раз такое, никогда такого не было, поэтому мысли самые страшные в голову лезут», — добавила подруга пропавшей девушки.

Раньше Анрика Добровольская никогда не пропадала

Фото: предоставлено Евгенией Рагозиной

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что накануне в отдел полиции № 7 «Ленинский» поступило заявление об исчезновении этой девушки. «Проводятся мероприятия по установлению её местонахождения», — добавили в полиции.

Как рассказала Евгения Рагозина, у Анрики Добровольской худощавое телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза, из особых примет — пирсинг в носу и татуировка на шее. Рост пропавшей — 160–163 см. В день исчезновения девушка была одета в чёрный пуховик с опушкой такого же цвета. На ногах были чёрные лосины и чёрные сапоги. С собой у Анрики были рюкзак с меховым брелком, паспорт и сотовый телефон.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Анрики Добровольской, подруга девушки просит позвонить по телефонам 8–953–867–63–38 (Евгения Рагозина), 8–953–886–84–28 (мама пропавшей девушки Флорида) или в полицию по номеру 02.

Особые приметы пропавшей девушки — пирсинг в носу и татуировка на шее

Фото: предоставлено Евгенией Рагозиной

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Ольга Хмелевская 
Фото предоставлены Евгенией Рагозиной

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КОММЕНТАРИИ (14)Обсудить
22 фев 2019 в 10:30
+6 −3
Судя по фото, она не к подруге, а к другу направлялась, друг наверное очень хороший, дня через два три появится
22 фев 2019 в 10:28
+4 −3
«если шла гулять или собиралась заночевать у подруги, всегда предупреждала об этом маму»

это точно про 29-летнюю мать двух дочерей?

А так, конечно, пусть найдется живой и здоровой...
Прохожий
22 фев 2019 в 10:33
+4 −0
Всё будет нормально! Вон же на ней написано "protected by god"
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