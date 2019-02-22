В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля
НГС в режиме онлайн следит за праздником
Сегодня, в пятницу, 22 февраля, новосибирцы начали отмечать на рабочих местах День защитника Отечества.
НГС в режиме онлайн сегодня будет следить за праздником.
Мы ждём от вас праздничные фото и видео — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Кому-то сегодня посчастливится съесть этот торт.
В компании «ГлобэксТрансЛайн» тоже весело.
А вот, кстати, букеты с воблой, которые сегодня от нашей буфетчицы Зинки получают сотрудники НГС.
В шоу-руме Smeg поздравления лаконичны и просты.
«Девушки Западно-Сибирской железной дороги готовы к поздравлению своих мужчин-коллег. Подарок сделан своими руками», — пишут нам читательницы.
В соцсетях новосибирцы уже выкладывают весёлые фотографии из офисов.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова, читателей НГС, instagram.com