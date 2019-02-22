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В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля

НГС в режиме онлайн следит за праздником

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НГС сегодня тоже отмечает День защитника Отечества — наших коллег ждёт с букетами из воблы буфетчица Зинка
НГС сегодня тоже отмечает День защитника Отечества — наших коллег ждёт с букетами из воблы буфетчица Зинка


Сегодня, в пятницу, 22 февраля, новосибирцы начали отмечать на рабочих местах День защитника Отечества.


НГС в режиме онлайн сегодня будет следить за праздником.


Мы ждём от вас праздничные фото и видео — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


Кому-то сегодня посчастливится съесть этот торт.




В компании «ГлобэксТрансЛайн» тоже весело.


В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля


В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля


В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля


А вот, кстати, букеты с воблой, которые сегодня от нашей буфетчицы Зинки получают сотрудники НГС.


В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля


В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля


В шоу-руме Smeg поздравления лаконичны и просты.



В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля



«Девушки Западно-Сибирской железной дороги готовы к поздравлению своих мужчин-коллег. Подарок сделан своими руками», — пишут нам читательницы.


В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля



В соцсетях новосибирцы уже выкладывают весёлые фотографии из офисов.




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