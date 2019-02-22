В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля

НГС в режиме онлайн следит за праздником

Трансляция обновляется

НГС сегодня тоже отмечает День защитника Отечества — наших коллег ждёт с букетами из воблы буфетчица Зинка





Сегодня, в пятницу, 22 февраля, новосибирцы начали отмечать на рабочих местах День защитника Отечества.





НГС в режиме онлайн сегодня будет следить за праздником.





Мы ждём от вас праздничные фото и видео — присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.







10:31

Кому-то сегодня посчастливится съесть этот торт.













10:29

В компании «ГлобэксТрансЛайн» тоже весело.

















10:26

А вот, кстати, букеты с воблой, которые сегодня от нашей буфетчицы Зинки получают сотрудники НГС.













10:23

В шоу-руме Smeg поздравления лаконичны и просты.

















10:13

«Девушки Западно-Сибирской железной дороги готовы к поздравлению своих мужчин-коллег. Подарок сделан своими руками», — пишут нам читательницы.













10:12

В соцсетях новосибирцы уже выкладывают весёлые фотографии из офисов.











