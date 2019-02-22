Дело Покушалова: в суд привезли задержанного топ-менеджера клиники Мешалкина

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Евгения Покушалова задержали 20 февраля во время обысков ФСБ в клинике Мешалкина





Утром 22 февраля Центральный районный суд Новосибирска решает вопрос об аресте топ-менеджера клиники Мешалкина и известного учёного-медика Евгения Покушалова — на суде находятся и корреспонденты НГС.







09:40

Первое заседание по делу Евгения Покушалова назначено на 10:00 сегодня, 22 февраля. На нём судья Центрального суда Алла Веселых вынесет решение о мере пресечения для заместителя директора клиники Мешалкина.







В здании суда собрались коллеги и пациенты Евгения Покушалова





Наши корреспонденты сейчас находятся в здании суда. По их словам, перед зданием суда собрались около 20 врачей из клиники Мешалкина. Внутрь пока никого не пускают, передают наши корреспонденты с места событий.



