Дело Покушалова: в суд привезли задержанного топ-менеджера клиники Мешалкина
Заместителя директора научного центра задержали 20 февраля
Утром 22 февраля Центральный районный суд Новосибирска решает вопрос об аресте топ-менеджера клиники Мешалкина и известного учёного-медика Евгения Покушалова — на суде находятся и корреспонденты НГС.
Первое заседание по делу Евгения Покушалова назначено на 10:00 сегодня, 22 февраля. На нём судья Центрального суда Алла Веселых вынесет решение о мере пресечения для заместителя директора клиники Мешалкина.
Наши корреспонденты сейчас находятся в здании суда. По их словам, перед зданием суда собрались около 20 врачей из клиники Мешалкина. Внутрь пока никого не пускают, передают наши корреспонденты с места событий.
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Мария Морсина, Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова