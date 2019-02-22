Фото: в дендропарке заметили редкую для Новосибирска маленькую птицу

Она очень любит рябину, но в городе бывает только пролётом

Чернозобые дрозды живут в горной тайге и в Новосибирске обычно бывают только пролётом
Чернозобые дрозды живут в горной тайге и в Новосибирске обычно бывают только пролётом


Фотограф Константин Романов заметил в Новосибирске редкую для города птицу — чернозобый дрозд попал в его объектив в дендрологическом парке.


Орнитологи рассказали, что чернозобых дроздов в это время года в Новосибирске можно увидеть крайне редко.


«Чернозобый дрозд в нашей области бывает на пролёте. Обычно он встречается пролётом со второй половины апреля по начало мая, и осенью — в сентябре-октябре. Встречаются чаще поштучно в стаях с другими дроздами. То есть моновидовых скоплений на пролёте не образуют, да и вообще не особенно выделяются на фоне пролёта дроздов-рябинников и деряб. То есть эту птицу надо поискать, хотя и редким во время пролёта его считать не надо. Но вот этой зимой в Новосибирске завёлся зимующий чернозобый дрозд», — сообщила корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.


По её словам, в дендрологическом парке чернозобые дрозды питаются рябиной.


«Он прилетел из горной тайги, какая есть, например, в Республике Алтай, Хакасии, Красноярском крае, Кемеровской области. Куда летел? Южнее — примерно от юга Казахстана до севера Индии. Но почему-то решил не лететь, а зазимовал у нас. Может, был слаб, а, может, наоборот посчитал, что и у нас неплохо», — добавила Елена Шнайдер.


В январе в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть сало.

Прочтений: 1014

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено