Фото: в дендропарке заметили редкую для Новосибирска маленькую птицу

Она очень любит рябину, но в городе бывает только пролётом

Чернозобые дрозды живут в горной тайге и в Новосибирске обычно бывают только пролётом





Фотограф Константин Романов заметил в Новосибирске редкую для города птицу — чернозобый дрозд попал в его объектив в дендрологическом парке.





Орнитологи рассказали, что чернозобых дроздов в это время года в Новосибирске можно увидеть крайне редко.





«Чернозобый дрозд в нашей области бывает на пролёте. Обычно он встречается пролётом со второй половины апреля по начало мая, и осенью — в сентябре-октябре. Встречаются чаще поштучно в стаях с другими дроздами. То есть моновидовых скоплений на пролёте не образуют, да и вообще не особенно выделяются на фоне пролёта дроздов-рябинников и деряб. То есть эту птицу надо поискать, хотя и редким во время пролёта его считать не надо. Но вот этой зимой в Новосибирске завёлся зимующий чернозобый дрозд», — сообщила корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.





По её словам, в дендрологическом парке чернозобые дрозды питаются рябиной.





«Он прилетел из горной тайги, какая есть, например, в Республике Алтай, Хакасии, Красноярском крае, Кемеровской области. Куда летел? Южнее — примерно от юга Казахстана до севера Индии. Но почему-то решил не лететь, а зазимовал у нас. Может, был слаб, а, может, наоборот посчитал, что и у нас неплохо», — добавила Елена Шнайдер.





В январе в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть сало.

