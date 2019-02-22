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При крушении самолёта погиб пилот-международник Сергей Дадыкин — ему было 63 года
В Новосибирской области начинается суд по делу о крушении самолёта ДОСААФ на бердском аэродроме, которое обернулось гибелью опытного пилота Сергея Дадыкина.
В его смерти обвиняют работника, который, по версии обвинения, знал о неисправности самолёта, сообщили в Бердском городском суде.
Как следует из материалов дела, с 28 апреля 2017 года по 11 августа 2017 года при эксплуатации техники Новосибирского авиационного спортивного клуба ДОСААФ подсудимый допускал к полётам неисправный самолёт и не докладывал о повреждениях начальнику авиаклуба.
«11 августа 2017 года, находясь на аэродроме "Бердск-Центральный", зная об обнаруженных им повреждениях руля высоты самолета, не отстранил воздушное судно от полетов, а сообщил о его готовности к полёту. В результате чего <...> при взлёте самолет "Вильга"-35А потерпел крушение, что повлекло по неосторожности смерть человека, а также причинение крупного ущерба в связи с уничтожением самолета», — привели версию обвинения в Бердском городском суде.
Как ранее сообщал «Бердск-онлайн», самолёт упал с 15-метровой высоты. За его штурвалом был опытный пилот-международник Сергей Дадыкин. За месяц до гибели ему исполнилось 63 года.
В Бердском городском суде уточнили, что с подсудимого взяли подписку о невыезде. Его обвиняют сразу в двух преступлениях — в «причинении смерти по неосторожности» (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и в «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека» (ч. 2 ст. 263 УК РФ).
Предварительное слушание по уголовному делу состоится сегодня в 10:00.
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Ольга Хмелевская
Фото Галины Жильцовой, «Бердск-онлайн» (1), пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области (2,3)