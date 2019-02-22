В Новосибирской области начинается суд по делу о крушении самолёта ДОСААФ на бердском аэродроме, которое обернулось гибелью опытного пилота Сергея Дадыкина.



В его смерти обвиняют работника, который, по версии обвинения, знал о неисправности самолёта, сообщили в Бердском городском суде.



Как следует из материалов дела, с 28 апреля 2017 года по 11 августа 2017 года при эксплуатации техники Новосибирского авиационного спортивного клуба ДОСААФ подсудимый допускал к полётам неисправный самолёт и не докладывал о повреждениях начальнику авиаклуба.