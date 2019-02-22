22 февраля пятница
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 65.54
eur 74.30
  • 18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    3 декабря 2018

    Мы обновили НГС

    Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС -11°С
Пробки 6/10
usd 65.54
eur 74.30
Криминал

Начинается суд по делу о крушении самолёта ДОСААФ на бердском аэродроме

В загоревшейся «Вильге» погиб опытный пилот Сергей Дадыкин

Поделиться

514
2 Обсудить

Все новости

Все новости

При крушении самолёта погиб пилот-международник Сергей Дадыкин — ему было 63 года

Фото: Галины Жильцовой / «Бердск-онлайн»

В Новосибирской области начинается суд по делу о крушении самолёта ДОСААФ на бердском аэродроме, которое обернулось гибелью опытного пилота Сергея Дадыкина.

В его смерти обвиняют работника, который, по версии обвинения, знал о неисправности самолёта, сообщили в Бердском городском суде.

Как следует из материалов дела, с 28 апреля 2017 года по 11 августа 2017 года при эксплуатации техники Новосибирского авиационного спортивного клуба ДОСААФ подсудимый допускал к полётам неисправный самолёт и не докладывал о повреждениях начальнику авиаклуба.

«11 августа 2017 года, находясь на аэродроме "Бердск-Центральный", зная об обнаруженных им повреждениях руля высоты самолета, не отстранил воздушное судно от полетов, а сообщил о его готовности к полёту. В результате чего <...> при взлёте самолет "Вильга"-35А потерпел крушение, что повлекло по неосторожности смерть человека, а также причинение крупного ущерба в связи с уничтожением самолета», — привели версию обвинения в Бердском городском суде.

Известно, что после падения самолёт загорелся

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Как ранее сообщал «Бердск-онлайн», самолёт упал с 15-метровой высоты. За его штурвалом был опытный пилот-международник Сергей Дадыкин. За месяц до гибели ему исполнилось 63 года.

В Бердском городском суде уточнили, что с подсудимого взяли подписку о невыезде. Его обвиняют сразу в двух преступлениях — в «причинении смерти по неосторожности» (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и в «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека» (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Предварительное слушание по уголовному делу состоится сегодня в 10:00.

Трагедия случилась в августе 2017 года

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Ольга Хмелевская
Фото Галины Жильцовой, «Бердск-онлайн» (1), пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области (2,3)

По теме

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

крушение самолётаОтправили под суд

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (2)Обсудить
22 фев 2019 в 08:24
+0 −0
На самолётах опасно всегда летать. Страшнее только на авто есть по P-254/255/256
гостья
22 фев 2019 в 08:19
+0 −0
Надо же крайнего найти
Комментировать

Последние новости