В Толмачёво задержали четыре рейса в Москву из-за чистки взлётно-посадочных полос в Шереметьево

Все четыре рейса должны были вылететь 22 февраля в 06:25





В новосибирском аэропорту Толмачёво задержали четыре рейса в Москву, которые отправляются 22 февраля. Время вылета изменили четыре авиакомпании: «Аэрофлот», Alitalia, Air France и KLM.





Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», рейсы задержаны из-за поочередного закрытия на чистку взлётно-посадочных полос в аэропорту Шереметьево.





По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, изменилось время вылета следующих рейсов:





Рейс СУ 1549 из Новосибирска в Москву (Шереметьево).







Рейс AZ 3949 из Новосибирска в Москву (Шереметьево).







Рейс AF 4943 из Новосибирска в Москву (Шереметьево).







Рейс KL 3207 из Новосибирска в Москву (Шереметьево).





Все четыре рейса должны были вылететь 22 февраля в 06:25, теперь самолёты вылетят в 08:00 (по новосибирскому времени).





Недавно самолёт авиакомпании Nordstar, следующий из Новосибирска в Краснодар, задержали на 19 часов — задержка случилась из-за отсутствия самолёта.



