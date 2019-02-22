В Толмачёво задержали четыре рейса в Москву из-за чистки взлётно-посадочных полос в Шереметьево

Самолёты задерживают на полтора часа

Все четыре рейса должны были вылететь 22 февраля в 06:25
Все четыре рейса должны были вылететь 22 февраля в 06:25


В новосибирском аэропорту Толмачёво задержали четыре рейса в Москву, которые отправляются 22 февраля. Время вылета изменили четыре авиакомпании: «Аэрофлот», Alitalia, Air France и KLM. 


Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», рейсы задержаны из-за поочередного закрытия на чистку взлётно-посадочных полос в аэропорту Шереметьево. 


По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, изменилось время вылета следующих рейсов:


Рейс СУ 1549 из Новосибирска в Москву (Шереметьево).


Рейс AZ 3949 из Новосибирска в Москву (Шереметьево).


Рейс AF 4943 из Новосибирска в Москву (Шереметьево).


Рейс KL 3207 из Новосибирска в Москву (Шереметьево).


Все четыре рейса должны были вылететь 22 февраля в 06:25, теперь самолёты вылетят в 08:00 (по новосибирскому времени). 


Недавно самолёт авиакомпании Nordstar, следующий из Новосибирска в Краснодар, задержали на 19 часов — задержка случилась из-за отсутствия самолёта


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