В Толмачёво задержали четыре рейса в Москву из-за чистки взлётно-посадочных полос в Шереметьево
Самолёты задерживают на полтора часа
В новосибирском аэропорту Толмачёво задержали четыре рейса в Москву, которые отправляются 22 февраля. Время вылета изменили четыре авиакомпании: «Аэрофлот», Alitalia, Air France и KLM.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», рейсы задержаны из-за поочередного закрытия на чистку взлётно-посадочных полос в аэропорту Шереметьево.
По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, изменилось время вылета следующих рейсов:
Рейс СУ 1549 из Новосибирска в Москву (Шереметьево).
Рейс AZ 3949 из Новосибирска в Москву (Шереметьево).
Рейс AF 4943 из Новосибирска в Москву (Шереметьево).
Рейс KL 3207 из Новосибирска в Москву (Шереметьево).
Все четыре рейса должны были вылететь 22 февраля в 06:25, теперь самолёты вылетят в 08:00 (по новосибирскому времени).
Недавно самолёт авиакомпании Nordstar, следующий из Новосибирска в Краснодар, задержали на 19 часов — задержка случилась из-за отсутствия самолёта.
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Виктория Брылёва
Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Толмачёво