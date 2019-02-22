В Москве умерла актриса из сериала «Глухарь»

Дарье Егорычевой было 37 лет

Известно, что актриса долгое время боролась с болезнью 
Известно, что актриса долгое время боролась с болезнью 


На 38-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Дарья Егорычева — об этом сообщает информационное агентство ТАСС. 


Дарья Егорычева, известная по сериалам «Глухарь» и «Тайна института благородных девиц», скончалась 21 февраля в Москве. Последние годы жизни актриса боролась с тяжёлой болезнью — в 2012 году у неё диагностировали рак лёгких. 


Дарья Егорычева снималась в таких фильмах, как «Моя граница», «Тёмная ночь», «Одна любовь души моей», «Пилот международных авиалиний».


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