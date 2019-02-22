В Москве умерла актриса из сериала «Глухарь»
Дарье Егорычевой было 37 лет
На 38-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Дарья Егорычева — об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Дарья Егорычева, известная по сериалам «Глухарь» и «Тайна института благородных девиц», скончалась 21 февраля в Москве. Последние годы жизни актриса боролась с тяжёлой болезнью — в 2012 году у неё диагностировали рак лёгких.
Дарья Егорычева снималась в таких фильмах, как «Моя граница», «Тёмная ночь», «Одна любовь души моей», «Пилот международных авиалиний».
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Виктория Брылёва
Фото kino-teatr.ru