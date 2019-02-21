Если «японка», то только «Тойота»: новосибирцы усиленно раскупают новые «Прадо» и «Камри»

Toyota Camry и Land Cruiser Prado стали самыми продаваемыми японскими машинами

Land Cruiser Prado последнего поколения
Land Cruiser Prado последнего поколения


Среди новых японских автомобилей, проданных на российском рынке в 2018 году, самыми популярными оказались машины марки Toyota. По данным агентства «Автостат», самой любимой «японкой» в России стала Toyota Camry (продано 33,7 тысячи штук), на втором месте расположился кроссовер RAV4 (31,2 тысячи штук). 


В трех крупнейших российских городах-миллионниках и их областях «Тойоты» входят в топ-3 лидеров продаж в японском сегменте. 


«За 2018 год в Новосибирске продано 410 штук Camry и 380 штук Land Cruiser Prado. В Екатеринбурге продано 1160 штук RAV4 и 1040 штук Camry. В Челябинске — 780 штук RAV4 и 660 штук Camry», — сообщил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.


Больше всего к лидерам от «Тойоты» приблизились марки Nissan, Mazda и Datsun. В целом японские автомобили сейчас занимают 20% отечественного рынка новых авто.


Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов. 

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