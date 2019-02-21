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Город

Новосибирск попал в список городов, куда чаще всего летают пассажиры бизнес-класса

Новосибирск стал единственным сибирским городом в этом списке

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Путешественники стали чаще покупать билеты бизнес-класса, чтобы прилететь в Новосибирск 

Фото: предоставлено пресс-службой Толмачёво 

Аналитики онлайн-сервиса по продаже билетов Biletix провели исследование и назвали самые популярные города в России и за границей, куда чаще всего летают пассажиры бизнес-класса, — в этот список попал Новосибирск. 

Самыми популярными направлениями в России, куда пассажиры покупали билеты бизнес-класса, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Новосибирск. В списке международных направлений наибольшим спросом пользовались Бали, Дубай, Бангкок, Барселона и Баку. 

Как отмечают авторы исследования, в 2018 году пассажиры намного чаще покупали билеты бизнес-класса по сравнению с 2017 годом — объём продаж авиабилетов вырос на 17%. Вместе со спросом выросла и цена: средняя стоимость билета туда-обратно категории бизнес по России составила 118 390 рублей (+27%), за рубеж — 192 158 рублей (+24%).

Также аналитики Biletix опросили 2000 респондентов, лишь 100 человек ответили, что готовы потратить больше 100 000 рублей на одного члена семьи. 

Недавно стало известно, что Новосибирская область поднялась в ежегодном рейтинге уровня жизни регионов РФ — в этом году область заняла 24-е место

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Виктория Брылёва
Фото предоставлено пресс-службой Толмачёво

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Виктория Брылёва

ТЕГИ

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КОММЕНТАРИИ (1)Обсудить
21 фев 2019 в 23:39
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Сам летаю всегда бизнес-классом, значит и я попал в статистику
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