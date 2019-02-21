Новосибирск попал в список городов, куда чаще всего летают пассажиры бизнес-класса

Аналитики онлайн-сервиса по продаже билетов Biletix провели исследование и назвали самые популярные города в России и за границей, куда чаще всего летают пассажиры бизнес-класса, — в этот список попал Новосибирск.

Самыми популярными направлениями в России, куда пассажиры покупали билеты бизнес-класса, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Новосибирск. В списке международных направлений наибольшим спросом пользовались Бали, Дубай, Бангкок, Барселона и Баку.