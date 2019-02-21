Новосибирск попал в список городов, куда чаще всего летают пассажиры бизнес-класса

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Путешественники стали чаще покупать билеты бизнес-класса, чтобы прилететь в Новосибирск
Аналитики онлайн-сервиса по продаже билетов Biletix провели исследование и назвали самые популярные города в России и за границей, куда чаще всего летают пассажиры бизнес-класса, — в этот список попал Новосибирск.
Самыми популярными направлениями в России, куда пассажиры покупали билеты бизнес-класса, стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Новосибирск. В списке международных направлений наибольшим спросом пользовались Бали, Дубай, Бангкок, Барселона и Баку.
Как отмечают авторы исследования, в 2018 году пассажиры намного чаще покупали билеты бизнес-класса по сравнению с 2017 годом — объём продаж авиабилетов вырос на 17%. Вместе со спросом выросла и цена: средняя стоимость билета туда-обратно категории бизнес по России составила
Также аналитики Biletix опросили 2000 респондентов, лишь 100 человек ответили, что готовы потратить больше
Недавно стало известно, что Новосибирская область поднялась в ежегодном рейтинге уровня жизни регионов РФ — в этом году область заняла 24-е место.
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Виктория Брылёва
Фото предоставлено пресс-службой Толмачёво