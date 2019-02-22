Новосибирские фигуристы слегли с отравлением после занятий на ледовой арене

У детей, посещавших секцию фигурного катания на ледовой арене «Родник» в Калининском районе Новосибирска, появились симптомы отравления — родители обратили внимание на едкий запах солярки и выхлопных газов и написали жалобу в Роспотребнадзор. Об этом в редакцию НГС сообщила мама одной из фигуристок Татьяна Лесневская. По её словам, после занятий на арене дети жалуются на плохое самочувствие.

«Моя дочь занимается фигурным катанием на ледовой арене. Договор об оказании услуг заключен с ООО "Звонкий лёд". Примерно неделю на самом льду стоит сильный запах солярки и выхлопного газа. Администрация данных учреждений объясняет это наличием неисправностей в машине по очистке льда. Между тем занятия не переносятся и не компенсируются, а мы платим по 8 тысяч каждый месяц.

Ребёнок после тренировки жалуется на головную боль и тошноту. Вся одежда пропитана сильным запахом солярки. На тренировках дежурит медсестра, детям постоянно становится плохо», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Лесневская. С Лесневской согласна и Ольга Вихорева, дочь которой не ходит на тренировки с 14 февраля. Вихорева утверждает, что тогда её ребенок тоже получил отравление.

«Мы вчера пришли на арену и решили пропустить тренировку. Я сначала сама посмотрела лед, постояла там 10 минут и больше не смогла там находиться. Мы ходили на тренировку 14 февраля, у нас дети все отравились, тренер никого не выпускала со льда, у детей кружилась голова, глаза были красные. У дочери была сильная рвота сразу после тренировки. Дети занимаются под вытяжкой. В администрации пояснили, что больше они ничего не могут сделать, не могут занятия отменить и их никак не компенсируют, говорят расторгать договор», — пояснила Ольга Вихорева.

По словам директора школы фигурного катания «Звонкий лед» Рината Хамитова, причиной неприятного запаха могла стать заливочная машина, которая работает на солярке.

