Новосибирские фигуристы слегли с отравлением после занятий на ледовой арене

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Родители воспитанников школы фигурного катания написали жалобу в Роспотребнадзор
У детей, посещавших секцию фигурного катания на ледовой арене «Родник» в Калининском районе Новосибирска, появились симптомы отравления — родители обратили внимание на едкий запах солярки и выхлопных газов и написали жалобу в Роспотребнадзор.
Об этом в редакцию НГС сообщила мама одной из фигуристок Татьяна Лесневская. По её словам, после занятий на арене дети жалуются на плохое самочувствие.
«Моя дочь занимается фигурным катанием на ледовой арене. Договор об оказании услуг заключен с ООО "Звонкий лёд". Примерно неделю на самом льду стоит сильный запах солярки и выхлопного газа. Администрация данных учреждений объясняет это наличием неисправностей в машине по очистке льда. Между тем занятия не переносятся и не компенсируются, а мы платим по 8 тысяч каждый месяц.
Ребёнок после тренировки жалуется на головную боль и тошноту. Вся одежда пропитана сильным запахом солярки.
На тренировках дежурит медсестра, детям постоянно становится плохо», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Лесневская.
С Лесневской согласна и Ольга Вихорева, дочь которой не ходит на тренировки с 14 февраля. Вихорева утверждает, что тогда её ребенок тоже получил отравление.
«Мы вчера пришли на арену и решили пропустить тренировку. Я сначала сама посмотрела лед, постояла там 10 минут и больше не смогла там находиться. Мы ходили на тренировку 14 февраля, у нас дети все отравились, тренер никого не выпускала со льда, у детей кружилась голова, глаза были красные. У дочери была сильная рвота сразу после тренировки. Дети занимаются под вытяжкой. В администрации пояснили, что больше они ничего не могут сделать, не могут занятия отменить и их никак не компенсируют, говорят расторгать договор», — пояснила Ольга Вихорева.
По словам директора школы фигурного катания «Звонкий лед» Рината Хамитова, причиной неприятного запаха могла стать заливочная машина, которая работает на солярке.
«Выхлоп от машины стоит только 5 минут, когда нет никого на льду, на арене работают вытяжки, они устраняют весь запах. Я провел на катке 60 минут — всё хорошо. Но если кто-то не хочет ходить по каким либо причинам — мы никого не заставляем. Если кто-то из родителей из нашей группы категорически отказывается, родители могут расторгнуть договор и тогда, когда вы передумаете, мы можем заключить новый договор, за пропущенный период никто не будет требовать денег», — пояснил Ринат Хамитов.
Руководство ледовой арены «Родник» в разговоре с корреспондентом НГС от комментариев отказалось и переадресовало вопросы в «Дирекцию спортивных мероприятий». В дирекции пояснили, что уже разбираются в ситуации.
«Мы получили устные жалобы от родителей по этому поводу. Сейчас занятия этих групп приостановлены до выяснения причин. Если проблемы будут действительно обнаружены, то будут обязательно устранены», — пояснила заместитель директора «Дирекции спортивных мероприятий» Елена Аржанова.
В начале недели стало известно, что во время тренировки на ледовой арене «Родник» умер вратарь команды «Ударник» — 55-летний игрок скончался из-за проблем с сердцем.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Все самые интересные новости мы telegram’ируем в наш открытый канал. Подписывайтесь.
Анастасия Нефёдова
Фото Татьяны Фатеевой