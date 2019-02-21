Новосибирец переклеил штрихкод в «МЕГЕ» и попал в отделение полиции

Мужчина переклеил штрихкод с дешёвого шуруповёрта на дорогую болгарку





Сотрудники Росгвардии поймали в ТЦ «Леруа Мерлен» новосибирца, который переклеивал штрихкоды с дорогих товаров на дешёвые.





По информации пресс-службы областного управления Росгвардии, инцидент произошёл в новосибирской «МЕГЕ» в Кировском районе вечером 19 февраля.





«Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного о том, что в торговом центре "Леруа Мерлен" сработала кнопка тревожной сигнализации. К прибывшим сотрудникам обратился охранник магазина и пояснил, что задержал гражданина, который мошенническим путем приобрёл электрическую болгарку по цене, не соответствующей действительности», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского управления Росгвардии Ольга Табатчикова.





По её словам, покупатель с помощью зажигалки переклеил штрихкод с шуруповёрта, который стоил около 2 тысяч рублей, на более дорогой инструмент — болгарку за 7 тысяч.





«Задержанного гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — добавила Ольга Табатчикова.





Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).



В прошлом месяце новосибирец взломал кафе и зарылся в снегу под припаркованной машиной: так он хотел спрятаться от преследовавшего его патруля.