Сибирячка ненавидит скучные голые стены Новосибирска — она придумала, что с ними сделать

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Марина Ягода «расписала» дом на улице Немировича-Данченко в цвета ХК «Сибирь» — пока что только в фоторедакторе. Фото instagram.com/marinayagoda
Новосибирская художница Марина Ягода опубликовала фотоколлажи с серыми стенами на зданиях города — на них она поместила свои граффити.
Первым домом, который Марина Ягода украсила своими граффити (правда, пока что в фоторедакторе), стало здание на улице Ленина, 13. Туда сибирячка поместила большое изображение сказочной героини — она опубликовала снимок в своём Instagram, а также поделилась им с аккаунтом НГС в этой соцсети.
Изображение получило множество положительных оценок и комментариев.
Сегодня Марина Ягода опубликовала снимок дома на улице Немировича-Данченко, 150/8.
«Вот стадион “Сибирь” служил нам верой и правдой больше 50 лет, а сейчас он готовится к переезду на новое место. И по дороге на новый стадион ты проезжаешь эту большую работу, любуешься изображёнными ретро-коньками с логотипом хоккейного клуба “Сибирь”. Эта роспись — дань уважения и памяти, преемственность традиций», — подписала она новый снимок.
Художница решила создать проект и периодически делиться с жителями города идеями, как можно украсить ту или иную стену в Новосибирске — и в перспективе раскрасить её не просто в Photoshop, а по-настоящему.
«Новосибирск у нас очень молодой город, и можно переживать, что у нас очень много пустых фасадов или, наоборот, заполненных рекламой. Или фантазировать и придумывать свои истории!»
— пояснила она свою идею корреспонденту НГС.
Сибирячка надеется, что постепенно в Новосибирске появятся свои расписные фасады, как, например, в Екатеринбурге и в Казани.
Художница Марина Ягода известна в Новосибирске и за его пределами необычными большими граффити — ранее она вместе с другими мастерами расписала трамвай
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Мария Морсина
Фото Марины Ягоды (instagram.com/marinayagoda), Александра Ощепкова
з.ы. правда снусмумрики местные снова разноются