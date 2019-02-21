Сибирячка ненавидит скучные голые стены Новосибирска — она придумала, что с ними сделать

Первым домом, который Марина Ягода украсила своими граффити (правда, пока что в фоторедакторе), стало здание на улице Ленина, 13. Туда сибирячка поместила большое изображение сказочной героини — она опубликовала снимок в своём Instagram, а также поделилась им с аккаунтом НГС в этой соцсети.

Новосибирская художница Марина Ягода опубликовала фотоколлажи с серыми стенами на зданиях города — на них она поместила свои граффити.

«Вот стадион “Сибирь” служил нам верой и правдой больше 50 лет, а сейчас он готовится к переезду на новое место. И по дороге на новый стадион ты проезжаешь эту большую работу, любуешься изображёнными ретро-коньками с логотипом хоккейного клуба “Сибирь”. Эта роспись — дань уважения и памяти, преемственность традиций», — подписала она новый снимок.

Художница решила создать проект и периодически делиться с жителями города идеями, как можно украсить ту или иную стену в Новосибирске — и в перспективе раскрасить её не просто в Photoshop, а по-настоящему.



«Новосибирск у нас очень молодой город, и можно переживать, что у нас очень много пустых фасадов или, наоборот, заполненных рекламой. Или фантазировать и придумывать свои истории!»

— пояснила она свою идею корреспонденту НГС.



Сибирячка надеется, что постепенно в Новосибирске появятся свои расписные фасады, как, например, в Екатеринбурге и в Казани.

