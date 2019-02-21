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Сибирячка ненавидит скучные голые стены Новосибирска — она придумала, что с ними сделать

Известная художница «разрисовывает» огромные фасады

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Марина Ягода «расписала» дом на улице Немировича-Данченко в цвета ХК «Сибирь» — пока что только в фоторедакторе. Фото instagram.com/marinayagoda

Фото: Марина Ягода

Новосибирская художница Марина Ягода опубликовала фотоколлажи с серыми стенами на зданиях города — на них она поместила свои граффити.

Первым домом, который Марина Ягода украсила своими граффити (правда, пока что в фоторедакторе), стало здание на улице Ленина, 13. Туда сибирячка поместила большое изображение сказочной героини — она опубликовала снимок в своём Instagram, а также поделилась им с аккаунтом НГС в этой соцсети. 

Изображение получило множество положительных оценок и комментариев.

Сегодня Марина Ягода опубликовала снимок дома на улице Немировича-Данченко, 150/8.

«Вот стадион “Сибирь” служил нам верой и правдой больше 50 лет, а сейчас он готовится к переезду на новое место. И по дороге на новый стадион ты проезжаешь эту большую работу, любуешься изображёнными ретро-коньками с логотипом хоккейного клуба “Сибирь”. Эта роспись — дань уважения и памяти, преемственность традиций», — подписала она новый снимок.

Марина Ягода — автор многих граффити в Новосибирске и за его пределами

Фото: Александр Ощепков / НГС

Художница решила создать проект и периодически делиться с жителями города идеями, как можно украсить ту или иную стену в Новосибирске — и в перспективе раскрасить её не просто в Photoshop, а по-настоящему.

«Новосибирск у нас очень молодой город, и можно переживать, что у нас очень много пустых фасадов или, наоборот, заполненных рекламой. Или фантазировать и придумывать свои истории!» 

— пояснила она свою идею корреспонденту НГС.

Сибирячка надеется, что постепенно в Новосибирске появятся свои расписные фасады, как, например, в Екатеринбурге и в Казани.

Художница Марина Ягода известна в Новосибирске и за его пределами необычными большими граффити — ранее она вместе с другими мастерами расписала трамвай № 13. Ягода подробно рассказала в интервью НГС, почему мечтает сделать родной город красивее, а что рисовать не будет ни за какие деньги, а также показала ещё 16 значимых для неё граффити.

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Мария Морсина
Фото Марины Ягоды (instagram.com/marinayagoda), Александра Ощепкова

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Мария Морсина

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марина ягодаграффитироспись фасадов

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КОММЕНТАРИИ (23)Обсудить
21 фев 2019 в 19:33
+5 −5
И зачем... Ещё хуже смотрится с этой мазнёй... Лучше бы на работу устроилась нормальную...
Bl@dик
21 фев 2019 в 19:44
+4 −3
Красиво! У нас и правда очень серый и унылый город. Такие рисунки хоть как-то будут город делать ярче. Молодец!
21 фев 2019 в 19:36
+3 −4
Очень круто! Если к ЧМ реализуют что-то подобное это прямо жирный плюсик будет.

з.ы. правда снусмумрики местные снова разноются
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