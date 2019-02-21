"«Мицубиси» представила новый джип-грузовик за 2 миллиона"

Передний бампер получил огромные «щеки», обрамленные хромированными клыками, а капот поднялся вверх. В таком виде автомобиль напоминает угловатых брутальных «американцев» Ford и Dodge. Новый L200 претерпел модернизацию подвески и тормозной системы. Клиренс увеличен до 22 сантиметров.

Компания Mitsubishi объявила цены на новое поколение пикапа Mitsubishi L200. Автомобиль, который ранее не особо блистал внешностью, теперь отличается новым экстерьером, выполненным в корпоративном стиле Dynamic Shield.

«На март месяц заказ уже идёт. Машина немного дороже стала, но внешне и технически большие изменения произошли. Дороже текущего кузова примерно на 150 тысяч, но при этом оснащение машины поменялось», — уточнили в отделе продаж дилерского центра Mitsubishi «Фастар».

L200 оснащен 2,4-литровым дизелем мощностью 154 или 181 л.с., механикой или 6-ступенчатым автоматом, полным приводом Super Select 4WD. Минимальная стоимость пикапа составляет 2 069 000 рублей. Топовая версия со светодиодными фарами, подогревом руля, камерой заднего вида тянет на 2 702 000 рублей. Машина появится в дилерских центрах уже в марте.

Конкурирует L200 с пикапами Toyota Hilux, который считается лидером сегмента, и Volkswagen Amarok. Также в этом сегменте представлен пикап Mercedes-Benz X-class, построенный на базе Nissan Navara.

Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.