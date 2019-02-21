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Авто

«Мицубиси» представила новый джип-грузовик за 2 миллиона

Цены на пикап L200 стартуют от 2 069 000 рублей

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Экстерьер Mitsubishi L200 сделан в стиле Dynamic Shield

Компания Mitsubishi объявила цены на новое поколение пикапа Mitsubishi L200. Автомобиль, который ранее не особо блистал внешностью, теперь отличается новым экстерьером, выполненным в корпоративном стиле Dynamic Shield. 

Передний бампер получил огромные «щеки», обрамленные хромированными клыками, а капот поднялся вверх. В таком виде автомобиль напоминает угловатых брутальных «американцев» Ford и Dodge. Новый L200 претерпел модернизацию подвески и тормозной системы. Клиренс увеличен до 22 сантиметров. 

«На март месяц заказ уже идёт. Машина немного дороже стала, но внешне и технически большие изменения произошли. Дороже текущего кузова примерно на 150 тысяч, но при этом оснащение машины поменялось», — уточнили в отделе продаж дилерского центра Mitsubishi «Фастар».

L200 оснащен 2,4-литровым дизелем мощностью 154 или 181 л.с., механикой или 6-ступенчатым автоматом, полным приводом Super Select 4WD. Минимальная стоимость пикапа составляет 2 069 000 рублей. Топовая версия со светодиодными фарами, подогревом руля, камерой заднего вида тянет на 2 702 000 рублей. Машина появится в дилерских центрах уже в марте.

Конкурирует L200 с пикапами Toyota Hilux, который считается лидером сегмента, и Volkswagen Amarok. Также в этом сегменте представлен пикап Mercedes-Benz X-class, построенный на базе Nissan Navara. 

Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов. 

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Дмитрий Косенко
Фото mitsubishi-motors.ru

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Дмитрий Косенко

ТЕГИ

Mitsubishi L200новые авто

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КОММЕНТАРИИ (5)Обсудить
21 фев 2019 в 18:47
+2 −0
"«Мицубиси» представила новый джип-грузовик за 2 миллиона"
Не вижу ни джипа, ни грузовика. Автокору НГС следует подтянуть знания в терминологии.
21 фев 2019 в 18:58
+0 −0
У нас в конторе несколько L200 предыдущего поколения. Хорошо себя зарекомендовали, настоящие рабочие лошадки. Уверен, что авто нового поколения будут очень популярны: свежий дизайн, и цена гораздо ниже упомянутых в новости конкурентов.
alfansk
21 фев 2019 в 18:52
+0 −0
Какой-то интересный корпоративный стиль. Почему-то он присутствует у большинства современных моделей мировых производителей.
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