"«Мицубиси» представила новый джип-грузовик за 2 миллиона"

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Экстерьер Mitsubishi L200 сделан в стиле Dynamic Shield
Компания Mitsubishi объявила цены на новое поколение пикапа Mitsubishi L200. Автомобиль, который ранее не особо блистал внешностью, теперь отличается новым экстерьером, выполненным в корпоративном стиле Dynamic Shield.
Передний бампер получил огромные «щеки», обрамленные хромированными клыками, а капот поднялся вверх. В таком виде автомобиль напоминает угловатых брутальных «американцев» Ford и Dodge. Новый L200 претерпел модернизацию подвески и тормозной системы. Клиренс увеличен до 22 сантиметров.
«На март месяц заказ уже идёт. Машина немного дороже стала, но внешне и технически большие изменения произошли. Дороже текущего кузова примерно на 150 тысяч, но при этом оснащение машины поменялось», — уточнили в отделе продаж дилерского центра Mitsubishi «Фастар».
L200 оснащен 2,4-литровым дизелем мощностью 154 или 181 л.с., механикой или 6-ступенчатым автоматом, полным приводом Super Select 4WD. Минимальная стоимость пикапа составляет
Конкурирует L200 с пикапами Toyota Hilux, который считается лидером сегмента, и Volkswagen Amarok. Также в этом сегменте представлен пикап Mercedes-Benz X-class, построенный на базе Nissan Navara.
Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото mitsubishi-motors.ru
Не вижу ни джипа, ни грузовика. Автокору НГС следует подтянуть знания в терминологии.