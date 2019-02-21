«Это была победа — Маша сама дышала»: врачи за 1,5 месяца выходили девочку со страшной пневмонией

Маша с мамой Ольгой живут в отдалённом посёлке — там хорошая природа, лес и река, но почти нет медиков

Врачи новосибирской больницы № 25 с начала января выхаживали девочку-подростка с тяжёлой пневмонией — шансы на спасение были невелики, но медикам удалось вылечить Машу. Мать девочки рассказала историю лечения НГС.

Маше 15 лет, у неё ДЦП и эпилепсия. Девочка живёт вместе с матерью Ольгой (она попросила не указывать фамилию в материале) в отдалённом посёлке Мошковского района Новосибирской области, где медицинскую помощь оказывают только в фельдшерском пункте.

«Фельдшер днём пришла, послушала, я вызвала… Всё хорошо, всё прекрасно.

А ночью всё резко стало плохо. [Маша] задыхаться начала, температура высокая. Я поняла, что всё, надо собираться и ехать в больницу, испугалась [за дочь]», — описала тот день Ольга, добавив, что пневмония развилась очень стремительно.

Мать девочки отметила, что так сильно Маша ещё не болела — если дочь чувствовала себя плохо, Ольга лечила её сама, поскольку за годы воспитания Маши сама ухаживала за ней, умела делать уколы и предупреждать осложнения.

В этот раз обычные лекарства не помогали, и Ольга решила отвезти дочь в новосибирскую больницу № 25 , поскольку раньше семья жила в Калининском районе города, — и здесь её дочь ранее уже лечили. До Новосибирска Ольга и Маша ехали полтора часа на автомобиле — девочка была уже в тяжёлом состоянии.

«Пациентка была в крайне тяжелом состоянии, и у нее [была] диагностирована тяжёлая двухсторонняя пневмония. Немедленно госпитализирована в отделение реанимации ввиду выраженной дыхательной недостаточности и отсутствия эффективного газообмена, пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких и была начата интенсивная терапия.



Пациентка имела самый высокий риск неблагоприятного исхода. Началась борьба за жизнь Марии. Это был очень трудный период для всех: реаниматологов, медицинских сестер и санитарок, для всех без исключения», — рассказал заместитель главного врача по терапевтической помощи больницы № 25 , врач-пульмонолог Алексей Мельник.



Алексей Мельник (на фото) признался, что за это время многие врачи привязались к девочке — и не только лечили её, но и смотрели с ней мультики Фото: Мария Морсина / НГС

По словам врача, и так тяжёлое течение пневмонии осложнялось тем, что Маша не могла объяснить, что у неё болит.

Доктор отметил, что главным методом лечения стала антибактериальная терапия — её эффективность врачи оценили через 72 часа после начала. Маша провела в реанимации более двух недель, она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких. По словам заместителя главного врача, большая команда медиков буквально боролась за её жизнь.

«Врачи-реаниматологи отдавали не только профессиональные навыки и знания, но часть души и сердца. Вообще, вряд ли найдется человек, который без боли в сердце посмотрит на ребёнка, имеющего дефекты развития, а тем более когда такой ребёнок на грани жизни… Это была наша первая победа, когда Маша смогла самостоятельно дышать», — подчеркнул Алексей Мельник.

