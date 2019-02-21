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Здоровье
Истории

«Это была победа — Маша сама дышала»: врачи за 1,5 месяца выходили девочку со страшной пневмонией

Мама девочки с ДЦП назвала спасение дочери настоящим чудом

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Маша с мамой Ольгой живут в отдалённом посёлке — там хорошая природа, лес и река, но почти нет медиков

Фото: Мария Морсина / НГС

Врачи новосибирской больницы № 25 с начала января выхаживали девочку-подростка с тяжёлой пневмонией — шансы на спасение были невелики, но медикам удалось вылечить Машу. Мать девочки рассказала историю лечения НГС.

Маше 15 лет, у неё ДЦП и эпилепсия. Девочка живёт вместе с матерью Ольгой (она попросила не указывать фамилию в материале) в отдалённом посёлке Мошковского района Новосибирской области, где медицинскую помощь оказывают только в фельдшерском пункте.

«Фельдшер днём пришла, послушала, я вызвала… Всё хорошо, всё прекрасно. 

А ночью всё резко стало плохо. [Маша] задыхаться начала, температура высокая. Я поняла, что всё, надо собираться и ехать в больницу, испугалась [за дочь]», 

— описала тот день Ольга, добавив, что пневмония развилась очень стремительно.

Мать девочки отметила, что так сильно Маша ещё не болела — если дочь чувствовала себя плохо, Ольга лечила её сама, поскольку за годы воспитания Маши сама ухаживала за ней, умела делать уколы и предупреждать осложнения.

В этот раз обычные лекарства не помогали, и Ольга решила отвезти дочь в новосибирскую больницу № 25, поскольку раньше семья жила в Калининском районе города, — и здесь её дочь ранее уже лечили. До Новосибирска Ольга и Маша ехали полтора часа на автомобиле — девочка была уже в тяжёлом состоянии.

«Пациентка была в крайне тяжелом состоянии, и у нее [была] диагностирована тяжёлая двухсторонняя пневмония. Немедленно госпитализирована в отделение реанимации ввиду выраженной дыхательной недостаточности и отсутствия эффективного газообмена, пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких и была начата интенсивная терапия.

Пациентка имела самый высокий риск неблагоприятного исхода. Началась борьба за жизнь Марии. Это был очень трудный период для всех: реаниматологов, медицинских сестер и санитарок, для всех без исключения», — рассказал заместитель главного врача по терапевтической помощи больницы № 25, врач-пульмонолог Алексей Мельник.

Алексей Мельник (на фото) признался, что за это время многие врачи привязались к девочке — и не только лечили её, но и смотрели с ней мультики

Фото: Мария Морсина / НГС

По словам врача, и так тяжёлое течение пневмонии осложнялось тем, что Маша не могла объяснить, что у неё болит.

Доктор отметил, что главным методом лечения стала антибактериальная терапия — её эффективность врачи оценили через 72 часа после начала. Маша провела в реанимации более двух недель, она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких. По словам заместителя главного врача, большая команда медиков буквально боролась за её жизнь.

«Врачи-реаниматологи отдавали не только профессиональные навыки и знания, но часть души и сердца.

Вообще, вряд ли найдется человек, который без боли в сердце посмотрит на ребёнка, имеющего дефекты развития, а тем более когда такой ребёнок на грани жизни… Это была наша первая победа, когда Маша смогла самостоятельно дышать», — подчеркнул Алексей Мельник.

Ольгу пускали к дочери в реанимацию, а когда девочку перевели в обычное отделение, мать положили в палату вместе с Машей. Ольга призналась НГС, что не могла ни спать, ни есть, когда дочь была в реанимации — так сильно переживала за неё.

«Когда она первый раз улыбнулась — для меня это неожиданностью было, как бальзам. Мы песни пели с ней! Маму мы отпускали в аптеку, и мы с ней пели, "Машу и медведя" смотрели», — добавил врач.

Ещё месяц в отделении понадобился, чтобы окончательно добиться выздоровления пациентки, — врачи наблюдали Машу и проводили обследования. Сегодня, 21 февраля, медики горбольницы № 25 выписывают девочку — сама она не может рассказать, как прошло её лечение, однако мать Маши подчеркнула в беседе с корреспондентом НГС, что считает спасение «настоящим чудом».

На этой неделе врачи ещё одной больницы — нейрохирургического центра — рассказали, что избавили новосибирца от гигантской опухоли, которая проникла в нос и начала разрушать череп. Хирурги провели многочасовую операцию, чтобы спасти сибиряка.

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Мария Морсина
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Мария Морсина

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пневмонияспасли ребенкаврачи

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КОММЕНТАРИИ (3)Обсудить
21 фев 2019 в 17:51
+2 −1
Поздравляю маму девочки, отдельная благодарность врачам.
Дэзи
21 фев 2019 в 18:18
+1 −0
Спасибо НГС за положительный материал о врачах. А то почитаешь - сидят в каждой больнице злобные вампиры, лишь бы кого убить-зарезать.
Отдельно отметить маму - молодец, следила за ребенком, увидела ухудшение и приняла верное решение. Не стала права качать, кто ей должен, кто не так сказал, не так посмотрел. Здоровья ей и Маше!
Тамара
21 фев 2019 в 18:10
+1 −0
Моего сына, в 2017 г. тоже вылечили в этой больнице, после того как мы в двух других стационарах полежали. Очень хорошая больница, старенькая, но зато профессионалы работают! Низкий поклон.
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