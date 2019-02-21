«Это была победа — Маша сама дышала»: врачи за 1,5 месяца выходили девочку со страшной пневмонией

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Маша с мамой Ольгой живут в отдалённом посёлке — там хорошая природа, лес и река, но почти нет медиков
Врачи новосибирской больницы
Маше 15 лет, у неё ДЦП и эпилепсия. Девочка живёт вместе с матерью Ольгой (она попросила не указывать фамилию в материале) в отдалённом посёлке Мошковского района Новосибирской области, где медицинскую помощь оказывают только в фельдшерском пункте.
«Фельдшер днём пришла, послушала, я вызвала… Всё хорошо, всё прекрасно.
А ночью всё резко стало плохо. [Маша] задыхаться начала, температура высокая. Я поняла, что всё, надо собираться и ехать в больницу, испугалась [за дочь]»,
— описала тот день Ольга, добавив, что пневмония развилась очень стремительно.
Мать девочки отметила, что так сильно Маша ещё не болела — если дочь чувствовала себя плохо, Ольга лечила её сама, поскольку за годы воспитания Маши сама ухаживала за ней, умела делать уколы и предупреждать осложнения.
В этот раз обычные лекарства не помогали, и Ольга решила отвезти дочь в новосибирскую больницу
«Пациентка была в крайне тяжелом состоянии, и у нее [была] диагностирована тяжёлая двухсторонняя пневмония. Немедленно госпитализирована в отделение реанимации ввиду выраженной дыхательной недостаточности и отсутствия эффективного газообмена, пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких и была начата интенсивная терапия.
Пациентка имела самый высокий риск неблагоприятного исхода. Началась борьба за жизнь Марии. Это был очень трудный период для всех: реаниматологов, медицинских сестер и санитарок, для всех без исключения», — рассказал заместитель главного врача по терапевтической помощи больницы
По словам врача, и так тяжёлое течение пневмонии осложнялось тем, что Маша не могла объяснить, что у неё болит.
Доктор отметил, что главным методом лечения стала антибактериальная терапия — её эффективность врачи оценили через 72 часа после начала. Маша провела в реанимации более двух недель, она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких. По словам заместителя главного врача, большая команда медиков буквально боролась за её жизнь.
«Врачи-реаниматологи отдавали не только профессиональные навыки и знания, но часть души и сердца.
Вообще, вряд ли найдется человек, который без боли в сердце посмотрит на ребёнка, имеющего дефекты развития, а тем более когда такой ребёнок на грани жизни… Это была наша первая победа, когда Маша смогла самостоятельно дышать», — подчеркнул Алексей Мельник.
Ольгу пускали к дочери в реанимацию, а когда девочку перевели в обычное отделение, мать положили в палату вместе с Машей. Ольга призналась НГС, что не могла ни спать, ни есть, когда дочь была в реанимации — так сильно переживала за неё.
«Когда она первый раз улыбнулась — для меня это неожиданностью было, как бальзам. Мы песни пели с ней! Маму мы отпускали в аптеку, и мы с ней пели, "Машу и медведя" смотрели», — добавил врач.
Ещё месяц в отделении понадобился, чтобы окончательно добиться выздоровления пациентки, — врачи наблюдали Машу и проводили обследования. Сегодня, 21 февраля, медики горбольницы
На этой неделе врачи ещё одной больницы — нейрохирургического центра — рассказали, что избавили новосибирца от гигантской опухоли, которая проникла в нос и начала разрушать череп. Хирурги провели многочасовую операцию, чтобы спасти сибиряка.
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Мария Морсина
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Отдельно отметить маму - молодец, следила за ребенком, увидела ухудшение и приняла верное решение. Не стала права качать, кто ей должен, кто не так сказал, не так посмотрел. Здоровья ей и Маше!