На улице Бориса Богаткова пропал тротуар — тут построят новый ТЦ

На тротуаре у дома на Бориса Богаткова, 199 в Октябрьском районе поставили забор — в конце года городские власти разрешили построить под окнами многоэтажки торговый центр высотой почти 18 метров.



Фотографии будущей стройплощадки в редакцию НГС прислал житель дома на Бориса Богаткова, 199 Александр Рогусов. На фото видно, что опоры для забора стоят вплотную к проезжей части улицы Бориса Богаткова — когда ограда будет установлена, пешеходы останутся без асфальтового тротуара.

«Прямо перед моими окнами сейчас подошла бетономешалка, опоры уже поставили, сейчас будут бетонировать, строители приготовили доски для тротуаров. Я уже не разбирался и забыл об этой ситуации, думал, что все затихло, а теперь всё началось заново», — рассказал корреспонденту НГС Александр Рогусов.