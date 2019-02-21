На улице Бориса Богаткова пропал тротуар — тут построят новый ТЦ

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Общая площадь торгового центра на этом участке превысит 5 тысяч кв. м
На тротуаре у дома на Бориса Богаткова, 199 в Октябрьском районе поставили забор — в конце года городские власти разрешили построить под окнами многоэтажки торговый центр высотой почти 18 метров.
Фотографии будущей стройплощадки в редакцию НГС прислал житель дома на Бориса Богаткова, 199 Александр Рогусов. На фото видно, что опоры для забора стоят вплотную к проезжей части улицы Бориса Богаткова — когда ограда будет установлена, пешеходы останутся без асфальтового тротуара.
«Прямо перед моими окнами сейчас подошла бетономешалка, опоры уже поставили, сейчас будут бетонировать, строители приготовили доски для тротуаров. Я уже не разбирался и забыл об этой ситуации, думал, что все затихло, а теперь всё началось заново», — рассказал корреспонденту НГС Александр Рогусов.
В апреле прошлого года на этом участке уже начинались строительные работы, но тогда стройка была приостановлена.
В декабре 2018 года мэрия выдала разрешение на строительство торгового центра на этом месте компании «Квартал». В системе «Контур.Фокус» директором и учредителем компании значится Фато Калашян — он отказался от комментариев и заявил корреспонденту НГС, что никакой компании у него нет.
Александр Рогусов утверждает, что большинство жильцов дома против стройки под окнами.
«Я опросил 10 человек, все говорят, что никто ничего не подписывал. А как я понял, старшая по дому составила договор о том, что жильцы не против строительства, а подрядчик взамен обязуется сделать работы по благоустройству — дорожки или какую-то детскую площадку. На это у него уйдет 10–20 тысяч [рублей] затрат, а жильцам останется такое — здание будет прямо под окнами, люди просто не смогут продать свои квартиры — это дыра», — рассказал Александр Рогусов.
Старшая по дому Бориса Богаткова, 199 Ирина Алексанова от комментариев отказалась.
В подобной ситуации недавно оказались и жители домов на улице Блюхера, где на бывшем стадионе у их домов планируют построить медицинский центр, — жильцы ближайших хрущёвок боятся, что их дома рухнут.
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Анастасия Нефёдова
Фото Александра Рогусова