Космос, пузыри и ДНК: новосибирский фотограф сделал необычные снимки льда

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Чтобы снять причудливые фигуры во льду, Слава Степанов приближался к нему с фотоаппаратом
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки льда, сделанные на Байкале, — на них хорошо заметна текстура замёрзшей воды и трещин.
«Это текстура льда, которую мало кто замечает, потому что это всё мелкое. Если там по льду просто ходить, наклоняться, смотреть, присматриваться, то можно интересные штуки такие поразглядывать», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.
Все снимки сделаны с очень малого расстояния, при разном освещении и в разных точках Байкала.
«В одних местах Байкала один лёд — например, пузырьки есть, в другом есть палочки продолговатые, которые дают ощущения "стартрека", полёта. И в другом месте Байкала разломы», — рассказал Слава Степанов.
«Впервые увидел такую трещину в виде ДНК, она тянулась, наверное, метров 200, я фактуру выхватил, в толщину она сантиметров 20, наверное», — рассказал фотограф.
Он отметил, что в том месте, где он снимал похожие на ДНК узоры, лёд был прозрачным, а вода тёмной — из-за большой глубины озера в этой точке.
На этой неделе Слава Степанов также опубликовал впечатляющие снимки Крайнего Севера и оленей.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Славы Степанова