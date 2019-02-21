Космос, пузыри и ДНК: новосибирский фотограф сделал необычные снимки льда

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки льда, сделанные на Байкале, — на них хорошо заметна текстура замёрзшей воды и трещин.

«Это текстура льда, которую мало кто замечает, потому что это всё мелкое. Если там по льду просто ходить, наклоняться, смотреть, присматриваться, то можно интересные штуки такие поразглядывать», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.

Все снимки сделаны с очень малого расстояния, при разном освещении и в разных точках Байкала.

«В одних местах Байкала один лёд — например, пузырьки есть, в другом есть палочки продолговатые, которые дают ощущения "стартрека", полёта. И в другом месте Байкала разломы», — рассказал Слава Степанов.