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Космос, пузыри и ДНК: новосибирский фотограф сделал необычные снимки льда

На кадрах Славы Степанова байкальский лёд принимает причудливую форму

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Чтобы снять причудливые фигуры во льду, Слава Степанов приближался к нему с фотоаппаратом

Фото: Слава Степанов

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки льда, сделанные на Байкале, — на них хорошо заметна текстура замёрзшей воды и трещин.

«Это текстура льда, которую мало кто замечает, потому что это всё мелкое. Если там по льду просто ходить, наклоняться, смотреть, присматриваться, то можно интересные штуки такие поразглядывать», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.

Все снимки сделаны с очень малого расстояния, при разном освещении и в разных точках Байкала.

«В одних местах Байкала один лёд — например, пузырьки есть, в другом есть палочки продолговатые, которые дают ощущения "стартрека", полёта. И в другом месте Байкала разломы», — рассказал Слава Степанов.

Больше всего фотографа поразила трещина, которая походила на молекулы ДНК. Она растянулась примерно на 200 метров в длину

Фото: Слава Степанов

«Впервые увидел такую трещину в виде ДНК, она тянулась, наверное, метров 200, я фактуру выхватил, в толщину она сантиметров 20, наверное», — рассказал фотограф.

Он отметил, что в том месте, где он снимал похожие на ДНК узоры, лёд был прозрачным, а вода тёмной — из-за большой глубины озера в этой точке. 

Фотограф считает, что на красивые ледяные узоры обращают внимание слишком мало гостей Байкала

Фото: Слава Степанов

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Фото: Слава Степанов

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Фото: Слава Степанов

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Елена Громкова
Фото Славы Степанова

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Елена Громкова

ТЕГИ

Слава СтепановБайкал

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КОММЕНТАРИИ (9)Обсудить
21 фев 2019 в 17:22
+4 −3
Сейчас каждый у кого смартфон мнит себя фотографом
21 фев 2019 в 17:21
+5 −2
Обычный лёд, у меня в ЧОПе дворник регулярно такой лёд убирает.
21 фев 2019 в 17:22
+2 −2
Сам после Таиланда остановлюсь на Байкале. Своим снимки опубликую в своём твиттере.
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