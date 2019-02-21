«Срочно прививку!»: как не заразиться корью и что это за болезнь

Привиться от кори можно в любой поликлинике по месту жительства









В Новосибирске - вспышка кори. В двух школах ввели карантин, корью болеют 39 горожан. НГС собрал самую важную информацию о кори, которую нужно знать каждому.





Что такое корь?





Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Источником инфекции чаще всего является больной человек, который передает вирус воздушно-капельным путем: при чихании, кашле с капельками слюны.





Болезнь относится к чрезвычайно заразным. К вирусу восприимчивы все люди, не болевшие и не привитые от кори.





Признаки заболевания





Инкубационный период длится 9–11 дней. Заболевание начинается остро, с повышения температуры тела до 38–39 градусов, насморка, кашля и общего недомогания. На второй день болезни на слизистой щек в области коренных зубов появляются мелкие белёсые пятнышки с узкой красной каймой по краям.





Экзантема (коревая сыпь. — Прим. ред.) появляется только на третий день болезни: сначала на лице, шее и за ушами. Затем постепенно опускается на туловище: высыпания покрывают поверхности рук, а затем и ног, включая пальцы. На 5–6-й день температура тела приходит в норму, сыпь темнеет, буреет, пигментируется и начинает шелушиться. Появляется эффект грязной кожи, но после полного выздоровления он проходит. После перенесенной болезни развивается стойкий пожизненный иммунитет.





Врач выставляет диагноз «корь» только после лабораторного подтверждения





Чем опасна корь?





Корь опасна своими осложнениями: отитами, пневмонией, бронхитом, энцефалитом (воспаление мозга. — Прим. ред.) и умственной отсталостью. Осложнения могут возникать, а могут и не возникать. Их тяжесть во многом зависит от течения болезни каждого конкретного пациента и от уровня его иммунитета.





Специфических лекарственных средств лечения кори нет. По сути, врачи облегчают только симптомы болезни. Единственной мерой эффективной защиты от кори является вакцинация.







У взрослых болезнь может протекать тяжелее. К симптомам присоединяются тахикардия (более 100 ударов в минуту), понижение артериального давления. Сыпь может сопровождаться подкожными кровоизлияниями.





Куда бежать, если заболел?





Врач выставляет диагноз «корь» только после лабораторного подтверждения, поэтому при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к медикам. В легких случаях лечение кори проводится на дому. При развитии осложнений пациента госпитализируют.





Что делать, если произошел контакт с больным корью?







Если вы переболели корью или у вас имеются сведения о двух прививках против кори, беспокоиться не стоит. В обратном случае прививку нужно сделать в течение трех суток после контакта с больным человеком. Для этого нужно обратиться к участковому терапевту, который выпишет направление.







При развитии осложнений пациента с корью госпитализируют





Профилактика





Иммунизацию населения против кори проводят бесплатно. Так, прививку от кори по национальному календарю делают в обязательном порядке детям в возрасте 12 месяцев. Затем, когда ребенок достигает 6 лет, врачи проводят ревакцинацию: делают прививку повторно. Вакцина против кори полагается детям от 1 года до 18 лет и взрослым до 35 лет, если они не болели, не прививались или не имеют сведений о прививках против кори.





Повторную прививку необходимо сделать людям от 36 до 55 лет, которые относятся к группам риска. Это работники медицинских и образовательных организаций, сферы торговли, транспорта, горожане, работающие вахтовым методом, и сотрудники пунктов пропуска через государственную границу РФ.





Также полагается прививка в случае тесного контакта с заболевшим корью.





Противопоказания к вакцинации





Их к прививкам практически нет. Побочные реакции на введение вакцины очень редки. Прививка от кори действует практически в течение всей жизни. Заболевания среди привитых против кори зарегистрированы в единичных случаях и легких формах.







— Чаще всего атипичную ослабленную корь диагностируют у ранее привитых детей. Болезнь протекает легко, а инкубационный период удлиняется до трёх недель. Такие случаи, как правило, связаны с низким иммунитетом. Определить его сможет врач в поликлинике, — рассказывают специалисты Роспотребнадзора.





Какие ограничения действуют для места, где обнаружили корь?





Тем, кто не проходил вакцинацию или ревакцинацию, медики рекомендуют временно ограничить посещение мест массового скопления людей, в том числе торговых центров. Если вы не делали прививку от кори или не знаете, делали или нет, то вам нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

