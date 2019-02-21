«Срочно прививку!»: как не заразиться корью и что это за болезнь
НГС изучил, как начинается болезнь и какие симптомы должны насторожить
В Новосибирске - вспышка кори. В двух школах ввели карантин, корью болеют 39 горожан. НГС собрал самую важную информацию о кори, которую нужно знать каждому.
Что такое корь?
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Источником инфекции чаще всего является больной человек, который передает вирус воздушно-капельным путем: при чихании, кашле с капельками слюны.
Болезнь относится к чрезвычайно заразным. К вирусу восприимчивы все люди, не болевшие и не привитые от кори.
Признаки заболевания
Инкубационный период длится 9–11 дней. Заболевание начинается остро, с повышения температуры тела до 38–39 градусов, насморка, кашля и общего недомогания. На второй день болезни на слизистой щек в области коренных зубов появляются мелкие белёсые пятнышки с узкой красной каймой по краям.
Экзантема (коревая сыпь. — Прим. ред.) появляется только на третий день болезни: сначала на лице, шее и за ушами. Затем постепенно опускается на туловище: высыпания покрывают поверхности рук, а затем и ног, включая пальцы. На 5–6-й день температура тела приходит в норму, сыпь темнеет, буреет, пигментируется и начинает шелушиться. Появляется эффект грязной кожи, но после полного выздоровления он проходит. После перенесенной болезни развивается стойкий пожизненный иммунитет.
Чем опасна корь?
Корь опасна своими осложнениями: отитами, пневмонией, бронхитом, энцефалитом (воспаление мозга. — Прим. ред.) и умственной отсталостью. Осложнения могут возникать, а могут и не возникать. Их тяжесть во многом зависит от течения болезни каждого конкретного пациента и от уровня его иммунитета.
Специфических лекарственных средств лечения кори нет. По сути, врачи облегчают только симптомы болезни. Единственной мерой эффективной защиты от кори является вакцинация.
У взрослых болезнь может протекать тяжелее. К симптомам присоединяются тахикардия (более 100 ударов в минуту), понижение артериального давления. Сыпь может сопровождаться подкожными кровоизлияниями.
Куда бежать, если заболел?
Врач выставляет диагноз «корь» только после лабораторного подтверждения, поэтому при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к медикам. В легких случаях лечение кори проводится на дому. При развитии осложнений пациента госпитализируют.
Что делать, если произошел контакт с больным корью?
Если вы переболели корью или у вас имеются сведения о двух прививках против кори, беспокоиться не стоит. В обратном случае прививку нужно сделать в течение трех суток после контакта с больным человеком. Для этого нужно обратиться к участковому терапевту, который выпишет направление.
Профилактика
Иммунизацию населения против кори проводят бесплатно. Так, прививку от кори по национальному календарю делают в обязательном порядке детям в возрасте 12 месяцев. Затем, когда ребенок достигает 6 лет, врачи проводят ревакцинацию: делают прививку повторно. Вакцина против кори полагается детям от 1 года до 18 лет и взрослым до 35 лет, если они не болели, не прививались или не имеют сведений о прививках против кори.
Повторную прививку необходимо сделать людям от 36 до 55 лет, которые относятся к группам риска. Это работники медицинских и образовательных организаций, сферы торговли, транспорта, горожане, работающие вахтовым методом, и сотрудники пунктов пропуска через государственную границу РФ.
Также полагается прививка в случае тесного контакта с заболевшим корью.
Противопоказания к вакцинации
Их к прививкам практически нет. Побочные реакции на введение вакцины очень редки. Прививка от кори действует практически в течение всей жизни. Заболевания среди привитых против кори зарегистрированы в единичных случаях и легких формах.
— Чаще всего атипичную ослабленную корь диагностируют у ранее привитых детей. Болезнь протекает легко, а инкубационный период удлиняется до трёх недель. Такие случаи, как правило, связаны с низким иммунитетом. Определить его сможет врач в поликлинике, — рассказывают специалисты Роспотребнадзора.
Какие ограничения действуют для места, где обнаружили корь?
Тем, кто не проходил вакцинацию или ревакцинацию, медики рекомендуют временно ограничить посещение мест массового скопления людей, в том числе торговых центров. Если вы не делали прививку от кори или не знаете, делали или нет, то вам нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.
Анна Назарова