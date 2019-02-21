Берегите лоб: мэрия заступилась за дорожные знаки посреди тротуара на Красном проспекте

Неудобные знаки горожане заметили у остановки «Улица Кропоткина»

В мэрии сказали, что знаки установлены правильно
В мэрии сказали, что знаки установлены правильно


В Новосибирске на Красном проспекте у остановки «Улица Кропоткина» посреди тротуара горожане заметили неудобный знак автобусной остановки — в мэрии сказали, что он установлен по ГОСТу.


На неудобный знак обратил внимание краевед Константин Голодяев.


«Дорожные знаки были установлены в 2017 году <…>. Дорожные знаки установлены согласно нормативным документам и ГОСТ 52289-2004.


В соответствии с нормативными документами дорожные знаки не устанавливаются на проезжей части,


а устанавливаются от края проезжей части или бордюрного камня на расстоянии двух метров», — сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии.


Ремонт Красного проспекта по проекту «Безопасные и качественные дороги» провели в 2018 году. На проспекте полностью обновили асфальт, тротуары и дорожные знаки, а также установили новые камеры фотофиксации нарушений ПДД. 


Недавно на перекрёстке улиц Федосеева и Бориса Богаткова в Октябрьском районе сломанный светофор примотали проволокой к столбу

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