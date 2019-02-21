Религия не позволяет: новосибирские врачи объяснили вспышку кори отказом от прививок

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как складывается ситуация с заболеваемостью корью в Новосибирске.



«Всего на 21 февраля заболело 39 человек, в том числе детей», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.



В ведомстве назвали эпидемическую ситуацию в городе «напряжённой» и отметили, что заболевшие контактировали друг с другом.



«Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей. Все заболевшие ранее против кори не привиты в связи с категорическими отказами», — пояснили в Роспотребнадзоре.