Религия не позволяет: новосибирские врачи объяснили вспышку кори отказом от прививок

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В Роспотребнадзоре считают, что корь в городе распространяется из-за людей, которые категорически отказываются от прививок
В Роспотребнадзоре рассказали о том, как складывается ситуация с заболеваемостью корью в Новосибирске.
«Всего на 21 февраля заболело 39 человек, в том числе детей», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
В ведомстве назвали эпидемическую ситуацию в городе «напряжённой» и отметили, что заболевшие контактировали друг с другом.
«Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей. Все заболевшие ранее против кори не привиты в связи с категорическими отказами», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Ранее стало известно, что в лицее
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой