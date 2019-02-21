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usd 65.86
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Здоровье
Вспышка кори в Новосибирске

Религия не позволяет: новосибирские врачи объяснили вспышку кори отказом от прививок

В двух школах ввели карантин, корью болеют 39 горожан

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В Роспотребнадзоре считают, что корь в городе распространяется из-за людей, которые категорически отказываются от прививок

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как складывается ситуация с заболеваемостью корью в Новосибирске.

«Всего на 21 февраля заболело 39 человек, в том числе детей», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В ведомстве назвали эпидемическую ситуацию в городе «напряжённой» и отметили, что заболевшие контактировали друг с другом.

«Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей. Все заболевшие ранее против кори не привиты в связи с категорическими отказами», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в лицее № 28 и в экономическом лицее Новосибирска объявлен карантин из-за случаев кори у учеников.

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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

вспышка корикарантин в школах

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КОММЕНТАРИИ (66)Обсудить
21 фев 2019 в 16:31
+2 −47
Отказ от прививки - это право любого гражданина. К тому же, это детская болезнь, т.е. взрослые не могут ею заболеть
21 фев 2019 в 16:36
+37 −3
Отказ родителей от прививок детям должен приравниваться к уголовной статье "Оставление в опасности", соответственно материалы в суд + автоматическое лишение родительских прав.
21 фев 2019 в 16:46
+37 −2
Религия не позволяет? Свезти этих религиозных на остров и посмотреть, как они заголосят, когда у пары-тройки приступ аппендицита случится. А на просьбу о помощи ответить, мол, "не можем, нам ваша религия не позволяет".
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